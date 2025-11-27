1 (Vor-)weihnachtlich wird es in den nächsten Wochen überall im Kreis Esslingen. Hier ein Blick auf den Plochinger Markt. Foto: Matthias Drißner/Stadt Plochingen

Lichterglanz und Budenzauber: Im Kreis Esslingen starten die Weihnachtsmärkte. Von Aichwald bis Neuffen, von Ostfildern bis Reichenbach locken besondere Attraktionen und Highlights.











Der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt läuft bereits seit Dienstag – und schon davor hat es ein paar „Frühstarter“ gegeben. Mit dem ersten Adventswochenende nimmt das glitzernde Markttreiben aber überall an Fahrt auf. Und der Terminkalender scheint immer länger zu werden. Von Aichwald bis Neuffen, von Leinfelden-Echterdingen bis Reichenbach gibt es bis Heiligabend keinen Tag mehr, an dem der Kreis Esslingen auf Lichterglanz und Budenzauber verzichten muss.

Wernau Bereits begonnen hat an diesem Donnerstag der 41. Wernauer Weihnachtsmarkt, den einmal mehr der Bund der Selbstständigen zusammen mit den heimischen Vereinen und Organisationen auf die Beine gestellt hat. Auf dem Stadtplatz sind bis Sonntag mehr als 30 Stände und Buden aufgebaut. Unter einer gut 15 Meter hohen Tanne werden Kunsthandwerk, Selbstgemachtes, Adventsgestecke, Schnitzereien und viele Geschenkideen angeboten. Besondere Anziehungspunkte sind sicher wieder die lebendige Weihnachtskrippe, das Kinderkarussell sowie die Bastelangebote und die Mitmach-Werkstätten.

In Wernau „lebt“ die Krippe. Foto: S. Kiesgen

Plochingen Zum 46. Mal öffnet am ersten Adventswochenende der Plochinger Weihnachtsmarkt seine Tore. Und erneut wird es rund um den Marktplatz märchenhaft. „Das tapfere Schneiderlein“ der Brüder Grimm bildet heuer den Rahmen. Zum Auftakt und noch vor der offiziellen Eröffnung am Freitag wird in der städtischen Galerie um 17 Uhr das neueste Buch der „Blauen Reihe“ mit dem Titel „Plochingen International“ vorgestellt. Spektakulär geht es dann ab 19 Uhr mit der Feuer-Tanz-Show „Maya in Motion“ zu.

Köngen „Edel und unique“, so lautet das Motto in Köngen, wo wieder zum „Advent im Schloss“ gebeten wird. Dort und in der Zehntscheuer gibt es zwischen diesem Freitag und dem ersten Adventssonntag ebenso originelle wie einzigartige Kreationen aus allen nur denkbaren Materialien zu sehen und zu kaufen: von Papier bis Leder, von Floristik bis Schmuck, von Holz bis Keramik. Hinzu kommen edle Weine und feine Destillate. Klassisch weihnachtsmarktlich hat Köngen aber ebenso zu bieten, am Freitag beim „Winterzauber“ in der Ortsmitte.

Die kleinen und kuscheligen Weihnachtsmärkte im Kreis Esslingen

Leinfelden-Echterdingen Klein, kurz und kuschelig geht Weihnachtsmarkt indes nach wie vor. So lädt die Bürgergemeinschaft Oberaichen am Samstag, 29. November, zwischen 15 und 19 Uhr ans Backhäusle ein. Der Posaunenchor spielt und der Nikolaus kommt. Sämtliche gesammelte Spenden gehen an die Möhringer Lebenshilfe.

Baltmannsweiler Auch in Baltmannsweiler lässt man es am ersten Adventssonntag noch immer beschaulich angehen. Vor vielen Jahren – mit einer einzigen Bude und einer Portion Selbstironie – als „kleinster Weihnachtsmarkt Deutschlands“ gestartet, gibt es inzwischen zwar einige Stände mehr. Seine Gemütlichkeit hat sich der Markt in der Schurwaldgemeinde aber bewahrt.

Kirchheimer Weihnachtsmarkt: Wegen Bauarbeiten vom Martinskirchplatz in die Marktstraße

Kirchheim Etliche Nummern größer ist der Kirchheimer Weihnachtsmarkt, der heuer vom 5. bis zum 21. Dezember stattfindet. Da der Martinskirchplatz wegen Bauarbeiten nicht zur Verfügung steht, bildet dieses Mal die Marktstraße die passende Kulisse für die hübsch geschmückte Budenstadt.

In Kirchheim funkeln die Lichter des Weihnachtsmarkts vom 5. Dezember an wieder. Foto: Horst Rudel

Nürtingen Ebenfalls am 5. Dezember beginnt der 40. Nürtinger Weihnachtsmarkt rund um die Laurentiuskirche. Auch zum Jubiläum dauert die Veranstaltung zehn Tage und mündet in den Adventsmarkt am 13. und 14. Dezember, bei dem an beiden Tagen die Lichterkönigin St. Lucia ihren Auftritt hat.

Filderstadt Wie in Oberaichen dient auch das „Weihnachtswunder“ in Bernhausen einem guten Zweck. Rund um die Jakobuskirche sind am 6. Dezember mehr als 40 Stände aufgebaut, um den Förderverein der evangelischen Jugendarbeit Filderstadt und das Evangelische Jugendwerk Bernhausen beim Spendensammeln zu unterstützen.

Adventliches, Vorweihnachtliches und Weihnachtliches im Kreis Esslingen

Aichtal

29. und 30. November, 25. Weihnachtsmarkt im Grötzinger Ortskern, samstags 14 bis 20 Uhr, sonntags 11.30 bis 18 Uhr.

Aichwald

30. November, Adventsliedersingen in der Schanbacher Kirche, 17 Uhr.7. Dezember, Weihnachtsmarkt in der Schanbacher Ortsmitte, 11 bis 18 Uhr.

Altbach

6. Dezember, Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, 11 bis 19 Uhr.

Baltmannsweiler

30. November, Weihnachtsmarkt auf dem und rund um den Marktplatz, 11 bis 18 Uhr.

Beuren

28. November, Lichterglanz-Adventsmarkt in der Ortsmitte, 16 bis 21 Uhr.

Deizisau

7. Dezember, 34. Weihnachtsmarkt zwischen Marktplatz, Marktstraße, Kelterhof und Zehntscheuer, 11 bis 19 Uhr.

Denkendorf

7. Dezember, Weihnachtstreff im und rund ums Rathaus, 10.45 bis 20 Uhr.

Esslingen

bis zum 22. Dezember, Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in der Innenstadt, täglich 11 bis 20.30 Uhr, freitags und samstags 11 bis 21.30 Uhr.28. November, Winterzauber-Adventsbasar der Realschule Oberesslingen, ab 14.30 Uhr.29. November bis 22. Dezember, Songs & Musik am Kessler-Platz, täglich ab 18 Uhr.29. November, Berkheimer Weihnachtsmarkt auf dem Hartplatz bei der Osterfeldhalle, 11 bis 20 Uhr. 29. November, Wohnstift-Radäcker-Adventsbasar in der Sulzgrieser Str. 123, ab 14 Uhr.30. November, Adventsmarkt auf dem Stadtteilplatz Pliensauvorstadt, 13 bis 18 Uhr. 6. und 7. Dezember, Adventsmarkt bei der WEK im Gewerbegebiet Zell, samstags 14 bis 20.30 Uhr, sonntags 11 bis 18 Uhr.

Filderstadt

28. November, 5., 12., 19. Dezember, Weihnachtsbaum-Freitagstreff auf dem Sielminger Rathausplatz, ab 14 Uhr.2. Dezember, Kindertheater „Tri Tra Trullala – Kasper Melchior Balthasar“ in der Filharmonie Bernhausen, 17 Uhr.5. Dezember, Benefizkonzert zum Weihnachtswunder mit Johannes Warth in der Bernhausener Jakobuskirche, 19.30 Uhr.6. Dezember, Weihnachtswunder für einen guten Zweck rund um die Bernhausener Jakobuskirche, 11.30 bis 21 Uhr.13. Dezember, 36. Plattenhardter Weihnachtsmarkt zwischen Rathaus, Kirche und Pfarrhaus, 11 bis 19 Uhr.22. Dezember, „Christmas Moments“ in der Filharmonie Bernhausen, 20 Uhr.

Frickenhausen

6. und 7. Dezember, Fleckenweihnacht vor dem Rathaus, samstags 16 bis 21 Uhr, sonntags 11 bis 18 Uhr.

Großbettlingen

29. November, Adventsdorf im und rund um das Forum der Generationen, 10 bis 21 Uhr.

Kirchheim

29. November, Jesinger Adventsmarkt auf dem Mühlplatz und an der Petruskirche, 16 bis 21 Uhr.1. bis 24. Dezember, Adventskalender am Fachwerkrathaus, täglich um 17 Uhr, an Heiligabend um 11 Uhr.3., 10. und 17 Dezember, Adventsgeschichten im Schloss, 16.30 bis 17.30 Uhr. 4. bis 14. Dezember, Literarischer Weihnachtsmarkt im Max-Eyth-Haus, täglich von 18 bis 19.30 Uhr.4. bis 27. Dezember, Platz der kleinen Weihnacht in der Widerholtstraße, täglich 18 bis 23 Uhr, Heiligabend 10 bis 14 Uhr.5. bis 21. Dezember, Kirchheimer Weihnachtsmarkt in der Marktstraße, täglich 11 bis 20 Uhr.

Köngen

28. November, Winterzauber in der Ortsmitte, 16 bis 20 Uhr.28. November bis 30. November, Adventsmarkt im Schloss und in der Zehntscheuer, freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 20 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Leinfelden-Echterdingen

28./29. November, 5./6. Dezember 12./13. Dezember, 19./20. Dezember, Adventszauber vor dem Echterdinger Rathaus, freitags 17 bis 20 Uhr, samstags 10 bis 16 Uhr.29. November, Weihnachtsmarkt rund ums Oberaicher Backhäusle, 15 bis 19 Uhr.29. November, Weihnachtsmarkt in der Echterdinger Zehntscheuer, 11 bis 17 Uhr.28./29. November, 5./6. Dezember 12./13. Dezember, 19./20. Dezember, Advent im Stettener Bärenhof mit lebendiger Krippe, freitags 8 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, samstags 8 bis 12 Uhr.

Lenningen

29. und 30. November, Weihnachtsmarkt auf dem Sulzburghof in Unterlenningen, samstags 11 bis 19 Uhr, sonntags 11 bis 17 Uhr.

Lichtenwald

30. November, Adventsmarkt beim Rathaus Thomashardt, 11 bis 19 Uhr.

Neckartailfingen

12. Dezember, Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus, 9 bis 17 Uhr.

Neidlingen

29. November, 19. Adventsmarkt auf dem Rathausvorplatz, 16 bis 20 Uhr.

Neuffen

14. Dezember, 44. Weihnachtsmarkt im Ortskern, 11 bis 18 Uhr.

Neuhausen

5. bis 7. Dezember, Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz, freitags 17 bis 22 Uhr, samstags 15 bis 22 Uhr, sonntags 13 bis 18 Uhr.

Nürtingen

5. bis 14. Dezember, 40. Nürtinger Weihnachtsmarkt an der Stadtkirche St. Laurentius, sonntags bis donnerstags 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags 11 bis 21 Uhr.13. und 14. Dezember, Adventsmarkt in der Altstadt und im Innenhof der Hochschule, jeweils 11 bis 20 Uhr, jeweils 17 Uhr: Umzug der schwedischen Lichterkönigin St. Lucia.

Oberboihingen

28. bis 30. November, Weihnachtsmarkt zwischen Dorfplatz, Seeberger-Platz, Bahnhofstraße und Nürtinger Straße, freitags von 17 bis 22 Uhr, samstags von 15 bis 21 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Ostfildern

29. November, Weihnachtsmarkt in der Ruiter Ortsmitte, 11 bis 19 Uhr.30. November, Weihnachtsmarkt auf dem Scharnhauser Rathausplatz, 11 bis 18 Uhr. 6. Dezember, Weihnachtsmarkt im Nellinger Klosterhof, 10 bis 19 Uhr.13. Dezember, Weihnachtsmarkt im Scharnhauser Park, 12 bis 17 Uhr.

Plochingen

28. November bis 30. November, Märchenhafter Weihnachtsmarkt in der Innenstadt, freitags 17 bis 21 Uhr; samstags 13 bis 21 Uhr, sonntags 11 bis 19 Uhr.29. November, Weihnachtskonzert des Folklorechors in der Stadthalle, 18 Uhr.

Reichenbach

6. Dezember, Weihnachtsmarkt im und ums Rathaus,15 bis 21 Uhr.

Wendlingen

30. November, Winterkonzert mit dem Musikverein Unterboihingen im Treffpunkt Stadtmitte, 16 Uhr.4. bis 7. Dezember, Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, donnerstags und freitags, 16 bis 20.30 Uhr, samstags und sonntags 15 bis 20.30 Uhr.7. Dezember, Adventskonzert in der Eusebiuskirche, 18 Uhr. 26. Dezember, Weihnachtsliedersingen vor dem Rathaus, 18 Uhr.

Wernau

27. November bis 30. November, Weihnachtsmarkt auf dem Stadtplatz, donnerstags, freitags und samstags 16 bis 20.30 Uhr, sonntags 14 bis 20 Uhr.29. November, Adventsbasar im Erasmussaal, 14.30 bis 17 Uhr.13. und 14. Dezember, Weihnachtskonzert der Stadtkapelle im Quadrium, 17 Uhr.14. Dezember, Adventscafé im Alten Rathaus 14.30 bis 17.30 Uhr.24. Dezember, Weihnachtsliederspielen auf dem Stadtplatz, 14.30 Uhr.

Wolfschlugen

28. November, Adventskonzert der Concordia in der evangelischen Kirche, 19 Uhr.30. November, Wolfschlüger Weihnachtsmarkt rund ums Rathaus, 12.30 bis 20.30 Uhr.6. Dezember, Adventskonzert des Musikvereins in der Festhalle, 19 Uhr.20. Dezember, Waldweihnacht des Albvereins mit Fackelzug vom Waldfriedhof aus, 17 Uhr.