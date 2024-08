Ist Umstieg auf Fernwärme in Esslingen möglich?

1 Fernwärme gilt als umweltfreundliche Alternative. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Ob Immobilienbesitzer ihr Gebäude in Esslingen jetzt oder künftig an die Fernwärme anschließen können, finden sie einfach mit einem neuen Service der Stadtwerke Esslingen heraus.











In vielen Esslinger Straßen ist umweltfreundliche Wärme aus der Leitung bereits heute verfügbar. Wo Eigentümerinnen und Eigentümer ihr Gebäude heute oder künftig an die Fernwärme anschließen können, finden sie jetzt einfach per Online-Adressabfrage heraus, teilt die SWE mit.