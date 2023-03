1 Schweiß im Kampf gegen Kalorien: Eine Mischung aus Bewegung, Ernährungsumstellung und psychologischer Beratung kann bei Übergewicht helfen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Die Medien sind voll von gertenschlanken Models und wohldefinierten Muskelprotzen. Trotzdem werden die Deutschen immer schwerer. Der Experte Ludger Staib vom Adipositas-Zentrum am Klinikum Esslingen warnt vor radikalem Verzicht.















Ist Genuss Geschichte? In den Medien wimmelt es von Idealfiguren, die von radikalem Verzicht zeugen. Professor Ludger Staib warnt: Das sei keine Lösung, sagt der Leiter des Adipositas-Zentrums am Klinikum Esslingen. Abnehmen funktioniere so nicht. Essen sei lebensnotwendig und Kulinarisches gehöre zur Lebensqualität. „Muskelkraft statt Magerwahn“, lautet daher sein Motto. „Stark ja, aber nicht fett – und vor allem nicht zu mager.“