Adele in München: Adele verabschiedet sich für „unglaublich lange Zeit“

Adele in München

1 Adele hat ihr letztes Konzert in München gegeben. Foto: Live Nation/Kevin Mazur

Bei zehn Konzerten hat der britische Popstar Adele im August rund 730 000 Menschen in München begeistert. Nun ist Schluss.











Der Popstar Adele hat sich von München verabschiedet – nach zehn Konzerten in rund vier Wochen. „Danke, München“, rief die 36-Jährige am Samstagabend unter dem Jubel der mehr als 70 000 Menschen, die ihre Show in dem eigens für die Konzertreihe aufgebauten Pop-up-Stadion begeistert gefeiert hatten. Mit gutem Grund, denn die Britin hatte eine mitreißende Show geboten, mit toller Musik, guter Unterhaltung und großen Gefühlen. „Das ist absolut magisch, ich habe eine Gänsehaut“, bedankte sich die Sängerin.

Menschen aus aller Welt waren nach München gereist, um Adele zu erleben. 730 000 Tickets wurden nach Angaben der Veranstalter für alle zehn Konzerte verkauft, auch wenn diese nicht ganz billig waren. Für ihr Geld saßen die Besucherinnen und Besucher in einer riesigen Konzertarena, die komplett auf die Bedürfnisse der Sängerin zugeschnitten und schwarz-weiß im Adele-Look gehalten war.

Zurück im Alltag

Herzstück war eine gigantische Leinwand, in Weltrekord-Größe mit mehr als 4159 Quadratmetern, wie es hieß. Darauf sah man nicht nur die Sängerin, sondern auch Videos zu einzelnen Songs. Rund um das Stadion auf dem Münchner Messegelände war zudem die sogenannte Adele-Welt aufgebaut, unter anderem mit Essens- und Getränkeständen und Karaoke.

Nun freut sich Adele erst mal auf ihren Alltag. In wenigen Stunden werde sie nach Hause fliegen, verriet sie dem Publikum. Auch für Montag habe sie bereits Pläne: „Ich bringe mein Kind in die Schule.“

Ende Oktober folgt noch eine weitere Konzertreihe in den USA, in Las Vegas. „Danach werde ich euch für unglaublich lange Zeit nicht mehr zu sehen“, kündigte Adele an. Sie wolle ihr Leben genießen, dass sie sich aufgebaut habe, sagte die Sängerin, die bekanntermaßen nicht gern auf Tour geht und zuletzt 2016 auf dem europäischen Festland aufgetreten war.