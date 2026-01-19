Adel: Zwei Königshäuser trauern um Irene von Griechenland

3 Zur Bestattung nach Athen gereist: Die ehemalige Königin Sofia und Spaniens König Felipe. Foto: Petros Giannakouris/AP/dpa

Wer war die als «schrullige Tante» bekannte Irene von Griechenland? Ihr Tod vereint zwei Königshäuser zum letzten Abschied.











Link kopiert

Athen - Nach dem Tod von Irene von Griechenland haben die spanische Königsfamilie und die ehemalige griechische Königsfamilie gemeinsam Abschied von der einstigen Prinzessin genommen. Die Trauerzeremonie fand in der Kathedrale in Athen statt. Anschließend wurde Irene auf dem historischen Familiensitz der früheren griechischen Königsfamilie im Norden Athens beigesetzt. Am Samstag hatte in Madrid bereits eine Gedenkfeier stattgefunden.

Die "schrullige Tante"

Die Schwester der spanischen Altkönigin Sofía verstarb am 15. Januar 2026 im Alter von 83 Jahren in Madrid. Sie gehörte zur griechischen Königsfamilie, lebte jedoch seit vielen Jahren im Palast der spanischen Royals. Irene war für ihre Exzentrik bekannt und trug den als liebevoll geltenden Spitznamen "Tía Pecu" (die schrullige Tante), den ihr ihre spanischen Nichten und Neffen gaben, wie die Boulevardpresse berichtete.

Trauerakt mit hochrangigen Gästen

König Felipe VI., Königin Letizia, Altkönigin Sofía und weitere Mitglieder der spanischen Königsfamilie erwiesen der Verstorbenen die letzte Ehre. Auch zahlreiche Angehörige der griechischen Ex-Königsfamilie um Familienoberhaupt Pavlos sowie Vertreter anderer europäischer Königshäuser nahmen teil, wie das griechische Fernsehen zeigte.

Beisetzung am Familiensitz

Irene von Griechenland wurde anschließend auf dem Gelände des ehemaligen Sommerpalastes von Tatoi beigesetzt. Der Ort ist eng mit der Geschichte der griechischen Monarchie verbunden. Dort befinden sich die Gräber aller Könige und zahlreicher Mitglieder der griechischen Königsfamilie. Die Monarchie in Griechenland war 1974 nach einer Volksabstimmung abgeschafft worden.