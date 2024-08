Adam Peaty: „Würmer im Fisch“ – Schwimmstar kritisiert Olympia-Essen

1 Adam Peaty beschwert sich über das Essen bei Olympia. Foto: dpa/Michael Kappeler

Am Essen im olympischen Dorf gab es schon viel Kritik. Nun äußert sich auch der britische Schwimmer Adam Peaty dazu. Einen anderen Aspekt hebt er positiv hervor.











Link kopiert

Großbritanniens Schwimmstar Adam Peaty hat scharfe Kritik am Essen im olympischen Dorf geübt. „Ich mag meinen Fisch und Leute haben Würmer im Fisch gefunden“, sagte der 29-Jährige der britischen Zeitung „i“. Peaty sagte zudem: „Die Verpflegung ist nicht gut genug für das Niveau, das von den Athleten erwartet wird. Wir müssen das Beste geben, was wir können.“ Vor dem Brustschwimmer hatten schon andere Athleten Kritik am Essen und anderen Bedingungen im olympischen Dorf geübt.

„In Tokio war das Essen unglaublich, Rio war unglaublich. Aber dieses Mal gab es nicht genug Proteinoptionen, lange Warteschlangen, 30 Minuten Wartezeit für das Essen, weil es kein System für die Warteschlangen gibt“, sagte Peaty mit Blick auf vergangene Sommerspiele.

„Nehmen ihr Feedback sehr ernst“

„i“ zitierte einen Sprecher der Olympia-Organisatoren mit den Worten: „Wir hören den Athleten zu und nehmen ihr Feedback sehr ernst.“ Seit der Eröffnung des Dorfes sei bereits nachgebessert worden. So seien die Mengen bestimmter Produkte aufgestockt und zusätzliches Personal eingesetzt worden.

Im Gegensatz zur Kritik am Essen lobte Peaty die Stimmung in Paris. Er sprach von den besten Spielen, was die Beteiligung der Fans angeht. „Man wird also nie perfekte Spiele haben.“

Peaty hatte in Paris mit einer Corona-Infektion zu kämpfen. Der Weltrekordhalter über 50 und 100 Meter Brust gewann Silber im 100-Meter-Rennen. Nun will er eine Pause vom Schwimmen machen. Ob er seine Karriere bis zu den kommenden Olympischen Spielen in Los Angeles fortsetzt, ist offen. Die Beckenschwimmwettkämpfe in Paris sind am Sonntag zu Ende gegangen.