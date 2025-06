ADAC Motocross in Aichwald: Wilde Wiesen werden wieder zur Rennstrecke

6 Moritz Dalgas ist mit der Motorsense unterwegs und sorgt für ein gepflegtes Veranstaltungsgelände. Foto:

Für das 63. ADAC Motocross Aichwald packen seit Wochen viele Freiwillige mit an. Vom 27. bis 29. Juni werden auf dem Schurwald wieder die Motoren dröhnen.











Link kopiert

Die Motoren knattern schon Wochen vor dem eigentlichen Event. Am Samstagvormittag ist nicht allein Moritz Dalgas mit seiner Motorsense am Mähen. Die Rasenkanten an der Absperrung sollen sauber aussehen, wenn beim Rennwochenende 18 000 bis 20 000 Besucher kommen. „Es macht Spaß“, fasst der freiwillige Helfer seine Motivation zusammen. Das große Festzelt, in welchem das Abendprogramm stattfindet, steht bereits. Der zweieinhalb Kilometer lange Zaun um das riesige Veranstaltungsgelände wird gerade aufgebaut. Überall auf dem Areal wird am Wochenende angepackt, aufgebaut, gewerkelt.