„John Wick“ geht in die vierte Runde

9 Keanu Reeves als „John Wick“ in einer Szene des vierten Teils der Actionreihe. Foto: dpa/Murray Close

Die Actionreihe um „John Wick“ startet nächste Woche in den deutschen Kinos. Die Stars des Films zeigten sich bei einer Vorstellung in New York. Das können sich Fans von dem vierten Teil erwarten.















Die Actionreihe „John Wick“ ist für die beeindruckenden Kampfszenen des Titelhelden bekannt. Jetzt geht der Streifen mit einem weiteren Teil in eine neue Runde. Der Film startet am 23. März in den deutschen Kinos. Fans sehen dann wieder Keanu Reeves zu, der als John Wick ordentlich austeilt – aber auch einsteckt.

Der vierte Teil dauert mit einer Laufzeit von 169 Minuten ganze vierzig Minuten länger als sein Vorgänger. Teil vier führt die Zuschauer einmal um den Globus: Deutschland, Frankreich, die USA oder die afrikanische Wüste – John Wick kämpft überall.

Bekannte und neue Gesichter im Cast

Regie geführt hat Chad Stahelski, der auch die anderen drei Action-Blockbuster bereits inszenierte. Mit von der Partie sind neben Keanu Reeves auch Ian McShane und Laurence Fishburne, die in den vorigen Teilen ebenfalls mitgespielt haben.

Ebenso gibt es Neuzugänge für den vierten „John Wick“, etwa den Martial Arts Kämpfer Marko Zaror oder die britisch-japanische Sängerin Rina Sawayama. Sie alle waren am Mittwoch bei einer Vorstellung des Films im AMC Lincoln Square in New York zu Gast.

Kritiker, die „John Wick: Kapitel 4“ bereits sehen konnten, sind überwiegend positiv überrascht von dem Film. Schon jetzt handeln sie den Streifen als besten Actionfilm seit Langem.