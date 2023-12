Achern im Ortenaukreis: Frau findet ausgesetzten Hundewelpe – Polizei sucht Zeugen

ask 22.12.2023 - 11:17 Uhr

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Welpens geben können.

Eine Spaziergängerin findet am Mittwoch einen 12 Wochen alten Welpen und ruft die Polizei. Schon in den Tagen zuvor wurden fünf Welpen gefunden.











Nach dem Auffinden von Welpen im Bereich der „Maiwaldsiedlung“ in Achern (Ortenaukreis), haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen. Am Mittwochvormittag fand laut Polizeiangaben eine Spaziergängerin im Bereich des Zusammenflusses von Acher- und Renchflutkanal einen etwa zwölf Wochen alten Welpen, der mutmaßlich dort ausgesetzt wurde.

Bereits in den Tagen zuvor sollen hier fünf weitere Welpen aufgefunden worden sein, die sich seitdem in einem Tierheim befinden. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Tiere geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 an die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch.