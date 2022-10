Esslinger Innenstadt Ein Schwätzle am Schwätzbänkle

Reden, Kontakte knüpfen, Gespräche führen – das Schwätzbänkle an der Inneren Brücke in Esslingen ist für niederschwellige Kommunikation gedacht. In den nächsten Wochen werden hier Vertreter aus Politik, Kirche und Gesellschaft Platz nehmen.