Abwehrspieler des VfB: Gibt es einen neuen Vertrag für Dan-Axel Zagadou?

Gibt es einen neuen Vertrag für Dan-Axel Zagadou?

1 Auf einem guten Weg: Dan-Axel Zagadou trainiert wieder mit Ball – und auch im Kreise der Mannschaft. Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Der lange verletzte Dan-Axel Zagadou meldet sich im Training zurück. Ein starkes Comeback ist sein Ziel. Auch, weil der Vertrag des 26-Jährigen im Sommer ausläuft.











Link kopiert

Er bleibt bis auf Weiteres das gesundheitliche Sorgenkind beim VfB. Nach zwei langen Auszeiten aufgrund von Problemen mit dem Knie im Jahr 2024 hat Dan-Axel Zagadou im vergangenen Herbst zwei Bundesligaspiele für den VfB bestritten. 75 Minuten gegen Mainz sowie eine Partie über die volle Spielzeit gegen Augsburg stand der Innenverteidiger auf dem Platz, glänzte gegen den FCA gar mit einer Torvorlage. Seit Anfang November muss er nun wieder aussetzen. Die Diagnose damals: eine „signifikante Muskelverletzung“.