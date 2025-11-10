Abwehrmann des VfB Stuttgart: Dan-Axel Zagadou spricht – so sehr genießt er sein Comeback

Der Koloss ist zurück. Dan-Axel Zagadou hat nach langer Leidenszeit nun wieder Bundesligaspiele bestritten. Nach dem 3:2 gegen den FC Augsburg hat sich der Franzose dazu geäußert.
Als Innenverteidiger ist er eigentlich keiner für schnelle Gegenstöße. Aber dieser Konter kam blitzschnell. „Auf deutsch?“, fragt der Reporter, als Dan-Axel Zagadou nach der Partie des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg zum Gespräch erscheint. „Auf französisch?“, lautet seine fixe Gegenfrage. Und man einigt sich auf englisch.