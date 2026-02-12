Enorm in Form: Jeff Chabot weckt so die Interessen anderer Clubs

1 Jeff Chabot hat vor dem Duell mit seinem Ex-Club 1. FC Köln gut lachen: Der VfB-Innenverteidiger ist durch seine starken Leistungen der Eckpfeiler in der Stuttgarter Hintermannschaft. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Jeff Chabot ist für den VfB-Trainer Sebastian Hoeneß die zentrale Figur in seiner Abwehr. Doch es klopfen auch andere Vereine bei dem 28-Jährigen an.











Es hat schon ein paar Nehmerqualitäten bedurft, die Sebastian Hoeneß beim enttäuschenden 1:2 am Hamburger Millerntor mit auf den Platz bringen musste. Da war zum einen der Kampf mit dem klassisch hanseatischen Schietwetter, also mit Regen und Wind. Dann beschäftigte den VfB-Trainer schon da eine bis dato anhaltende, hartnäckige Erkältung; zudem plagten den Stuttgarter Chefcoach auch noch leichte Bauchschmerzen – diese allerdings nur im übertragenen Sinn.