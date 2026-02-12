Abwehrchef des VfB Stuttgart: Enorm in Form: Jeff Chabot weckt so die Interessen anderer Clubs
1
Jeff Chabot hat vor dem Duell mit seinem Ex-Club 1. FC Köln gut lachen: Der VfB-Innenverteidiger ist durch seine starken Leistungen der Eckpfeiler in der Stuttgarter Hintermannschaft. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Jeff Chabot ist für den VfB-Trainer Sebastian Hoeneß die zentrale Figur in seiner Abwehr. Doch es klopfen auch andere Vereine bei dem 28-Jährigen an.

Es hat schon ein paar Nehmerqualitäten bedurft, die Sebastian Hoeneß beim enttäuschenden 1:2 am Hamburger Millerntor mit auf den Platz bringen musste. Da war zum einen der Kampf mit dem klassisch hanseatischen Schietwetter, also mit Regen und Wind. Dann beschäftigte den VfB-Trainer schon da eine bis dato anhaltende, hartnäckige Erkältung; zudem plagten den Stuttgarter Chefcoach auch noch leichte Bauchschmerzen – diese allerdings nur im übertragenen Sinn.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.