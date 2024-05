Das Cancer Center Esslingen (CCE) kümmert sich am Klinikum Esslingen um die Behandlung von Krebspatienten. Was genau das CCE ist, erklären die beiden leitenden Ärzte des Zentrums im Video.











Was tun bei einer Krebserkrankung? Eine Anlaufstelle ist das Cancer Center Esslingen (CCE). Es vereint die verschiedenen Fachabteilungen des Klinikum Esslingen, die an der Krebsmedizin beteiligt sind. Darüber hinaus ist das Zentrum mit Praxen und anderen Anbietern von Gesundheitsleistungen in der Region vernetzt.

Zwei Ärzte bilden die Doppelspitze des CCE. Henning Wege ist Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Onkologie/Hämatologie, Gastroenterologie und Infektiologie. Swen Weßendorf leitet die Sektion der Internistischen Onkologie. Im Video berichten sie über die Zusammenarbeit im CCE. Außerdem erklären sie, was eine Zertifizierung für das Krebszentrum sowie für seine Patientinnen und Patienten bedeutet.