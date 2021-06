1 Erst im April war das Abstrichzentrum von Nürtingen auf den Wernauer Festplatz umgezogen. Jetzt wird der Betrieb eingestellt. Foto: SDMG/Krytzner

Immer weniger Corona-Verdachtsfälle haben dazu geführt, dass die Nachfrage im Abstrichzentrum in Wernau zurückgeht. Es wird geschlossen. Unterdessen ist auch im Landkreis Esslingen die gefährliche Delta-Variante aufgetreten. Hotspots gebe es aber noch nicht.

Wernau - Der Landkreis schließt am Mittwoch das Corona-Abstrichzentrum (CAZ) in Wernau, das erst im April aus Nürtingen-Oberensingen auf den Festplatz umgezogen war. Grund dafür ist nach Angaben des Landratsamtes die sinkende Inzidenzzahl und damit verbunden eine geringere Nachfrage nach PCR-Tests für symptomatische Personen und enge Kontaktpersonen. Entsprechende Tests können dann in einer der derzeit 44 Schwerpunktpraxen im Kreis gemacht werden, schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung. Eine Übersicht der Praxen gibt es auf der Homepage des Landkreises. Der Betrieb im zweiten Abstrichzentrum an der Messe Stuttgart wurde bereits Ende Mai eingestellt. Der Malteser-Hilfsdienst prüft noch, ob er das CAZ in Wernau künftig in Eigenregie weiter betreiben wird.