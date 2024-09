Abstimmung in Brüssel

Brüssel - Vertreter der EU-Staaten haben mit der Stimme Deutschlands eine Abschwächung des Schutzes von Wölfen auf den Weg gebracht. Das bestätigten mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel - dies ist aber nur ein erster Schritt in einem längeren Entscheidungsprozess. Die Bundesregierung ändert damit ihren bisherigen Kurs in der Wolfspolitik.