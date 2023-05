Nationalspieler vom VfB Stuttgart Wie Anrie Chase bei der U-20-WM für sich werben will

Der VfB Stuttgart hat mit Anrie Chase nicht nur ein hochveranlagtes Talent in seinen Reihen, sondern auch einen WM-Fahrer. Der Japaner will die anstehende U-20-WM in Argentinien für Werbung in eigener Sache nutzen.