Nach Bund-Länder-Beratungen Lob und Kritik für die Corona-Beschlüsse

Die Bund-Länder-Runde hat die Corona-Regeln in der Gastronomie verschärft, die Quarantänevorschriften gelockert – das sorgt für Lob und Kritik. Dabei sind noch etliche Fragen offen. Währenddessen kündigen sich für das Wochenende in ganz Deutschland Proteste an.