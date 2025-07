Abschiedsspiel: Ein Abend, der zu Manuel Späths Karriere passt

1 So kennt man ihn: Manuel Späth setzt sich noch mal am Kreis durch. Foto: Hebert Rudel

Manuel Späth atmetet erst einmal tief durch. „Ich bin einfach nur dankbar“, sagte er und die Stimme sackte ihm dabei ein bisschen weg. Dicht neben ihm auf dem Sofa, das einige der vielen fleißigen Helfer in die Halle getragen hatten, saßen seine Frau Vanessa und sowie die Töchter Nora und Dahlia. Es war der emotionale Abschluss eines schönen Abschiedsspiels, zu dem der langjährige Handball-Profi viele Weggefährten bei seinen „Urmel’s Allstars“ und den „Filder Allstars“ in die Nellinger Sporthalle 1 geladen hatte. „Es war ein richtig urmel-mäßiger Abend“, sagte einer von ihnen in Anspielung auf den Spitznamen des gefeierten Gastgebers. Wobei, der Abschluss war es noch nicht – denn es wurde noch eine lange Nacht, in der die eine oder andere Anekdote ausgetauscht wurde. Es war ein Abend, der zu Späths Karriere passte.