Abschiedsfeier des Bürgermeisters Armin Elbl: Drei Jahrzehnte im Dienst der Stadt Wernau

1 Der scheidende Bürgermeister Armin Elbl (Mitte) mit seinem Vorgänger Roger Kehle und seiner Nachfolgerin Christiane Krieger. Foto: /Karin Ait Atmane

Armin Elbl, der scheidende Bürgermeister der Stadt Wernau, ist bei seiner Abschiedsfeier ordentlich gefeiert worden. Unter anderen waren Elbls Nachfolgerin Christiane Krieger und sein Vorgänger Roger Kehle unter den Gästen.











Ja, es sei sein Traumberuf gewesen, Bürgermeister in seiner Heimatstadt Wernau zu sein, sagte Armin Elbl bei seiner Abschiedsfeier am Dienstag. Auch wenn er die letzten Jahre zunehmend als belastend empfunden habe, blicke er im Guten auf seine drei Jahrzehnte im Rathaus zurück: zunächst 14 Jahre als Kämmerer, dann 16 Jahre als Bürgermeister. An diesem Abend erfuhr der 60-Jährige viel Anerkennung und Wertschätzung, die Stadthalle war bis in die letzte Reihe gefüllt.