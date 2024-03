Abschiedsevent der Stuttgarter Kulturszene: Was der Kreis auf dem Breuninger-Parkhaus vor dem Abriss bedeutet

13 Das Breuninger-Parkhaus ist nun geschlossen. Die Fassade ist zur Leinwand des Stuttgarter Künstlers Gero Beer geworden. Foto: /ubo

Ein städtebauliches Juwel ist das Breuninger-Parkhaus aus den 60er Jahren nicht. Dennoch schwingt Wehmut mit beim Abschiedsevent der Stuttgarter Kulturszene. Kurz vor dem Abriss zeigt der Künstler Gero Beer nur für einen Tag riesige Wandbilder.











Das ist Kunst und muss schnell weg: Bevor die Abrissbirne kommt, ist das Breuninger-Parkhaus am Sonntag für nur fünf Stunden zu einer riesigen Pop-up-Galerie geworden. Gero Beer hat mit seinem Kunstprojekt „Some Effort For One Day“ (Etwas Aufwand für einen Tag) bereits am Samstag kurz vor Mitternacht begonnen.