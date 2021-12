1 Der Nachdenkliche Foto: dpa

Wolfgang Drexler war seit 1975 eine feste Größe im Esslinger Gemeinderat – nun verabschiedet er sich aus der Ratsrunde, weil er künftig etwas kürzertreten muss. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt der passionierte Kommunalpolitiker zurück.















Esslingen - Es ist nicht leicht, sich einen Esslinger Gemeinderat ohne Wolfgang Drexler vorzustellen. Seit 1975 hatte der Sozialdemokrat seinen Platz in der Ratsrunde, und er hat das kommunalpolitische Geschehen in dieser Zeit wie kaum ein anderer geprägt. Gesundheitliche Gründe zwingen Drexler nun, sein Amt niederzulegen – am Montag wird er aus der Ratsrunde verabschiedet. Im Interview blickt er zurück.