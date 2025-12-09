Gattin des Ex-OB Jürgen Zieger: Trauer in Esslingen – Angela Zieger im Alter von 68 Jahren gestorben

1 Die Erinnerung an Angela Zieger wird in Esslingen weiterleben. Foto: Roberto Bulgrin

Als Wegbereiterin der Kultur wurde die Gattin des früheren Esslinger Oberbürgermeisters von vielen geschätzt. Nach ihrem Tod hinterlässt Angela Zieger eine große Lücke.











Angela Zieger ist tot. Die Frau des früheren Esslinger Oberbürgermeisters Jürgen Zieger ist am vergangenen Donnerstag im Alter von 68 Jahren gestorben. Die Nachricht von ihrem Tod hat viele Menschen in Esslingen und weit darüber hinaus tief berührt. Angela Zieger hat ihren Mann mehr als vier Jahrzehnte lang auf all seinen Wegen unterstützt und begleitet, doch sie war stets viel mehr als nur „die Frau an seiner Seite“. Als promovierte Kunsthistorikerin genoss sie Ansehen, gesellschafts- und kulturpolitisch hat sie sich auf vielfältige Weise engagiert. Unter anderem war sie Schirmherrin der Dr. Holger Müller Stiftung, Kuratorin der Zukunftsstiftung Heinz Weiler und Mitglied des Kuratoriums der Bürgerstiftung Esslinger Sozialwerk.