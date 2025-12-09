Gattin des Ex-OB Jürgen Zieger: Trauer in Esslingen – Angela Zieger im Alter von 68 Jahren gestorben
1
Die Erinnerung an Angela Zieger wird in Esslingen weiterleben. Foto: Roberto Bulgrin

Als Wegbereiterin der Kultur wurde die Gattin des früheren Esslinger Oberbürgermeisters von vielen geschätzt. Nach ihrem Tod hinterlässt Angela Zieger eine große Lücke.

Angela Zieger ist tot. Die Frau des früheren Esslinger Oberbürgermeisters Jürgen Zieger ist am vergangenen Donnerstag im Alter von 68 Jahren gestorben. Die Nachricht von ihrem Tod hat viele Menschen in Esslingen und weit darüber hinaus tief berührt. Angela Zieger hat ihren Mann mehr als vier Jahrzehnte lang auf all seinen Wegen unterstützt und begleitet, doch sie war stets viel mehr als nur „die Frau an seiner Seite“. Als promovierte Kunsthistorikerin genoss sie Ansehen, gesellschafts- und kulturpolitisch hat sie sich auf vielfältige Weise engagiert. Unter anderem war sie Schirmherrin der Dr. Holger Müller Stiftung, Kuratorin der Zukunftsstiftung Heinz Weiler und Mitglied des Kuratoriums der Bürgerstiftung Esslinger Sozialwerk.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.