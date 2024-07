Abschied vom bisherigen Esslinger Gemeinderat: Womit der Gemeinderat in den vergangenen Jahren zu kämpfen hatte

1 Der Esslinger Gemeinderat in seiner bisherigen Besetzung ist am Montag verabschiedet worden. Foto: Roberto Bulgrin

Bei der Verabschiedung des bisherigen Gemeinderats erinnert der Esslinger OB an die Herausforderungen der vergangenen fünf Jahre. Neben Corona und dem Ukraine-Krieg waren auch die Finanzen ein großes Thema.











Die Welt war eine andere, als sich vor fünf Jahren der bisherige Esslinger Gemeinderat konstituierte. Corona war damals noch unbekannt, Greta Thunberg weltweit im Mittelpunkt der politischen Debatte und die Ukraine noch nicht vom Krieg zerstört. Auch in Esslingen hat sich seither einiges getan: Zum Abschied vom bisherigen Entscheidungsgremium der Stadt ließ Oberbürgermeister Matthias Klopfer in der letzten Sitzung am Montag die vergangenen fünf Jahre in Esslingen und der Welt Revue passieren.