Abschied VfB-Marketingvorstand: „Der schwäbische Bizeps ist knüppelhart“ – Rouven Kasper sieht Top-Perspektiven

1 Rouven Kasper arbeitete von Januar 2022 für den VfB Stuttgart als Marketingvorstand der AG. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Nach vier Jahren verlässt der Marketingvorstand Rouven Kasper die VfB Stuttgart 1893 AG – und schwärmt im Exklusiv-Interview zum Abschied von den Perspektiven des Clubs.











Seit Anfang 2022 gestaltete Rouven Kasper Gegenwart und Zukunft des VfB Stuttgart mit. Nun hat sich der Marketingvorstand der VfB AG verabschiedet, um nach einem Monat Pause im Januar 2026 beim FC Bayern in selber Funktion zu beginnen. Im Interview blickt er auf die vergangenen vier Jahre – und in die Zukunft, die vor dem VfB liegt.