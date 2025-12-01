Abschied VfB-Marketingvorstand: „Der schwäbische Bizeps ist knüppelhart“ – Rouven Kasper sieht Top-Perspektiven
1
Rouven Kasper arbeitete von Januar 2022 für den VfB Stuttgart als Marketingvorstand der AG. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Nach vier Jahren verlässt der Marketingvorstand Rouven Kasper die VfB Stuttgart 1893 AG – und schwärmt im Exklusiv-Interview zum Abschied von den Perspektiven des Clubs.

Seit Anfang 2022 gestaltete Rouven Kasper Gegenwart und Zukunft des VfB Stuttgart mit. Nun hat sich der Marketingvorstand der VfB AG verabschiedet, um nach einem Monat Pause im Januar 2026 beim FC Bayern in selber Funktion zu beginnen. Im Interview blickt er auf die vergangenen vier Jahre – und in die Zukunft, die vor dem VfB liegt.

Weiterlesen mit

Nur bis Cyber Monday

Unser Cyberweek-Special für Sie!

Noch für 0  0  0 

Flex-Abo
4 Wochen für  8 € Im 1. Jahr vergünstigt & flexibel monatlich kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel mtl. kündbar.*
»
-78%
Jahres-Abo
einmalig  29 € Zum Vorteilspreis lesen und einmalig 102,88 € sparen.* Vorteilspreis sichern & einmalig 102,88 € sparen.*
»
Probe-Abo
4 Wochen für  1 € Jetzt EZ Plus vergünstigt testen.* Jetzt EZ Plus vergünstigt testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.

Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür.

Mit EZ Plus haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.