1 57 Jahre war Michael Palin mit seiner Frau Helen verheiratet. Foto: John Pryke/AAP/dpa

Traurige Nachrichten kurz vor dem 80. Geburtstag: Michael Palin muss Abschied von seiner Frau Helen nehmen. Sie sei der Grundpfeiler seines Lebens gewesen, schreibt er.















London - Das frühere Mitglied der britischen Komikertruppe Monty Python, Michael Palin, trauert um seine Frau. "Meine geliebte Frau Helen ist in den frühen Morgenstunden am Dienstag gestorben", schrieb Palin auf seiner Webseite. Sie sei der Grundpfeiler seines Lebens gewesen, schrieb er.

"Ihr ruhiges, weises Urteilsvermögen hat alle meine Entscheidungen beeinflusst und ihr Humor und praktischer Verstand standen im Zentrum unseres gemeinsamen Lebens", so Palin weiter. Noch vor zweieinhalb Wochen feierten sie ihr 57. Ehejubiläum, doch seine Frau habe an chronischen Schmerzen und Nierenversagen gelitten.

Palin, der am 5. Mai 80 Jahre alt wird, wirkte an Monty-Python-Klassikern wie "Das Leben des Brian" (1979) und weiteren Filmhits der für ihren schwarzen Humor berüchtigten Gruppe mit. Bekannt ist er auch für seine Rolle als Tierliebhaber Ken Pile in der Komödie "Ein Fisch namens Wanda". In jüngerer Zeit machte er sich auch als Reisereporter einen Namen.