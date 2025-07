Abschied Hanna und Uwe Schüssler: Ein Paar im Dienst der Esslinger Kirchenmusik

1 Uwe Schüssler und Hanna Schüssler haben die Esslinger Kirchenmusik auf vielfältige Weise bereichert. Foto: Roberto Bulgrin

36 Jahre lang haben sie Chöre geleitet, große Konzerte initiiert und Gottesdienste musikalisch begleitet. Nun nehmen Uwe und Hanna Schüssler Abschied.











Fast vier Jahrzehnte lang haben sie die Esslinger Kirchenmusik kompetent, engagiert und mit großer Empathie geprägt. Und viele tun sich schwer mit dem Gedanken, dass Hanna Schüssler und Uwe Schüssler nicht länger ganz selbstverständlich ihre Kirchenchöre leiten, Organisten unterrichten, Gottesdienste musikalisch begleiten und die Stunde der Kirchenmusik organisieren werden. Nun ist es an der Zeit, sich an diesen Gedanken zu gewöhnen. Am 1. Oktober beginnt für beide der Ruhestand, an diesem Samstag setzen Hanna und Uwe Schüssler mit einer geistlichen Chormusik schon mal einen konzertanten Schlusspunkt.