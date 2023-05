1 Im Donzdorfer Pfarrbüro hat Kathinka Kaden einen Teil ihrer Kartons abgestellt, die nun nach Stuttgart kommen. Foto: Giacinto Carlucci

Kathinka Kaden verlässt nach knapp zehn Jahren die „evangelische Diaspora“ Donzdorf und Lauterstein. Als Grünen-Politikerin war sie nah dran am Landtagsmandat. Jetzt geht sie nach Stuttgart als Wirtschafts- und Sozialpfarrerin in der Landeskirche.















Link kopiert

Politische Pfarrerin oder seelsorgende Politikerin? Auf Kathinka Kaden trifft beides zu. Knapp zehn Jahre war Kaden Pfarrerin für Donzdorf und Lauterstein, aber in der zweiten Hälfte dieser Zeit hat die Politik deutlich an Bedeutung gewonnen. Jetzt geht die Theologin zur Landeskirche nach Stuttgart. Sie sitze im Pfarrhaus in Donzdorf schon auf gepackten Kartons, sagt Kaden am Telefon. An diesem Samstag wird sie mit einem Gottesdienst ab 18 Uhr in der Christuskirche in Donzdorf verabschiedet.