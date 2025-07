Abschiebung nach Kasachstan: Das Ausländeramt greift auch bei Deutschstämmigen durch

1 Liliya Klassen (vorne 2. von links) mit ihrem Mann, ihrer Mutter und ihren Kindern Foto: privat

Ihre sieben Kinder sind Deutsche, ihr Mann und ihre Eltern ebenfalls. Trotzdem soll Liliya Klassen abgeschoben werden. Plötzlich ist sogar die AfD gegen eine harte Linie.











Es ist ein Ultimatum: bis zum 31. Juli soll Liliya Klassen Deutschland verlassen haben. So steht es in einem Bescheid der Ausländerbehörde des Heilbronner Landratsamts. Ansonsten werde sie nach Kasachstan abgeschoben – und das würde die Sache für die 49-Jährige nur noch schlimmer machen. Dann nämlich greift automatisch eine 30-monatige Wiedereinreisesperre. Geht sie freiwillig, darf sie hingegen hoffen, schon bald zurückzukehren. Selbst im Landratsamt zweifelt niemand daran, dass die Mutter von sieben Kindern ein Visum erhalten würde. Spätestens nach sechs Monaten sei sie wieder bei ihrer Familie in Eberstadt, heißt es.