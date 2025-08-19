Absatz von Stuttgarter Landwirt: Bauer verzweifelt, weil kaum wer Obst kauft – „Brauchst du nicht zum Überleben“

Alexander Ikrat 19.08.2025 - 09:35 Uhr , aktualisiert am 19.08.2025 - 09:35 Uhr

Bauer verzweifelt, weil kaum wer Obst kauft – „Brauchst du nicht zum Überleben“

Wenn Christian Hörnle über seinen Job spricht, steigt sein Adrenalinspiegel gefühlt von Minute zu Minute an. Der 46-Jährige ist von Beruf Obstbauer und betreibt den Familienbetrieb Obsthof Hörnle in Stuttgart-Weilimdorf in der dritten Generation. Angesprochen auf die bisher gescheiterten Versuche der organisierten Landwirte, den steigenden Mindestlohn für ausländische Saisonarbeitskräfte auf 80 Prozent zu begrenzen, platzt es aus ihm heraus: „Es ist ja nicht nur der Mindestlohn, es ist die gesamte Entwicklung in unserer Branche!“