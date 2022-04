1 Schnee- statt Fußbälle. Obwohl viel Grün zu sehen ist, darf Trainer Lothar Mattners FC Esslingen auf dem Kunstrasen im Sportpark Weil nicht spielen. Foto: /Herbert Rudel

Vor allem in der Fußball-Bezirksliga fallen viele Spiele dem Schneefall zum Opfer – Staffelleiter Günther Friess ist optimistisch, was den Spielplan betrifft.















Link kopiert

Erst die Corona-Pandemie, jetzt das Wetter – der Schneefall am ersten April-Wochenende sorgte für reihenweise Spielabsagen in der Fußball-Bezirksliga. Einzig die Begegnung zwischen dem FV Vorwärts Faurndau und dem VfL Kirchheim fand statt. Auch in anderen Ligen fielen einige Partien aus.