Absage fünf Minuten vor Konzertbeginn: Warum es in Stuttgart keinen Nachholtermin für Westernhagen gibt

1 Marius Müller-Westernhagen – mit 75 auf der Bühne eigentlich noch topfit; nur am Dienstagabend in Stuttgart nicht. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Soeder

Die Besucher hatten am Dienstagabend schon in der Schleyerhalle Platz genommen, dann die Nachricht: Marius Müller-Westernhagen wird aus gesundheitlichen Gründen nicht auftreten. Was am Tag danach bekannt ist.











Es waren Sekunden, in denen Vorfreude in Enttäuschung umgeschlagen ist: Beim von Fans heißerwarteten Konzert des Künstlers Marius Müller-Westernhagen in der Schleyer-Halle in Stuttgart wurde dessen Auftritt nur wenige Minuten vor dem geplanten Konzertbeginn abgesagt. Die Besucher hatten schon im Saal Platz genommen, als es hieß: Der 75-Jährige kann aus gesundheitlichen Gründen nicht auftreten. Am Abend gab es vom Veranstalter Music Circus nur ein kurzes Statement – am Mittwochvormittag ging Geschäftsführer Hans-Peter Haag auf einige Fragen etwas näher ein.

Demnach habe sich Marius Müller-Westernhagen bereits in der Garderobe befunden und sei dort ärztlich betreut worden, während sich die Halle schon füllte. „Wir haben uns bis zur letzten Minute bemüht, das Konzert möglich zu machen“, sagte Haag. Am Ende sei die Entscheidung der Absage auf ärztliches Anraten hin gefallen, was dem Veranstalter für alle Fans sehr leid tue. Einzelheiten zur Art der Beschwerden Westernhagens nannte Haag keine.

Dazu war auch bei Westernhagens Label Warner Music Germany kurzfristig nichts zu erfahren. Man wolle aber mit Blick auf das anstehende Westernhagen-Konzert an der Waldbühne in Berlin am Freitag ein Update zum Gesundheitszustand des Künstlers liefern, hieß es auf Nachfrage.

Darum gibt es keinen Nachholtermin

Auch wenn Tickets dort zurückerstattet werden, wo sie gekauft wurden, wirft die kurzfristige Konzertabsage die Frage auf, warum denn kein Nachholkonzert anberaumt wurde. „Die Tournee neigt sich dem Ende zu, leider war es so kurzfristig nicht möglich, einen Nachholtermin zu finden“, sagte Haag vom Music Circus; das liege vor allem daran, dass Musiker, Techniker und andere an beteiligte Menschen nach Abschluss der „75 Live Tournee“ bereits für andere Produktionen gebucht seien und nicht mehr zur Verfügung stünden.

In sozialen Netzwerken fallen die Reaktionen auf die plötzliche Konzertabsage unterschiedlich aus. Während sich manche vor allem um Marius Müller-Westernhagen sorgen und ihre Genesungswünsche mitteilen, sind manche auch etwas verärgert – vor allem, wenn lange Anfahrten in Kauf genommen wurden, um Hits wie „Freiheit“, „Lass uns Leben“ oder „Sexy“ live zu erleben.