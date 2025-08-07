Absage eines Lauf-Events: Kein Altbacher Berglauf-Cup

1 So ging es vor einem Jahr auf der Strecke zu. In diesem Jahr wird in Altbach nicht gelaufen. Foto: bra

Es wäre die 22. Auflage ohne Unterbrechung gewesen. In diesem Jahr findet der Altbacher Berglauf-Cup, der auf diesen Samstag terminiert war, jedoch nicht statt. „Der Lauf war schon immer eher eine Familienangelegenheit, in diesem Jahr war es sehr schwer, ausreichend Helfer zu finden“, erklärt Organisator Bernd Walter, der frühere Vorsitzende des SC Altbach. Er versucht, die Veranstaltung an einem anderen Termin nachzuholen. „Ansonsten suchen wir laufaffine Mitveranstalter und gehen es im nächsten Jahr wieder an. Der Altbacher Berglauf-Cup soll nicht Geschichte sein.“