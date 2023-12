Abrisshaus in Hochdorf: Kritiker sprechen von „Kahlschlag“ bei historischen Gebäuden

Abrisshaus in Hochdorf

1 Kritik am geplanten Abriss in der Wettestraße üben der Vorsitzende des Vereins HGOH, Werner Halm (links), und der Architekt Peter Reiner. Foto: /Katja Eisenhardt

Kritiker werfen der Hochdorfer Kommunalpolitik einen „Kahlschlag“ bei historischen Gebäuden vor. In einem aktuellen Fall geht es um ein Wohnhaus samt Scheune. Ein Investor wurde nicht gefunden. Sollte die Kommune selbst investieren?











Voraussichtlich zu Beginn des kommenden Jahres werde der Bauantrag im Gemeinderat auf der Tagesordnung stehen, kündigt Hochdorfs Bürgermeister Gerhard Kuttler an. Anstelle zweier alter Gebäude in der Wettestraße soll „ein zum Straßenbild passendes Wohnhaus“ neu gebaut werden. Zwischenzeitlich sei auch bei den Kommunalpolitikern die Überzeugung gereift, dass eine Sanierung kaum realisierbar ist. „Im Gemeinderat hatten wir uns darauf verständigt, ein Jahr abzuwarten, ob sich ein Sanierungsinteressent findet“, so Kuttler.