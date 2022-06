1 Bald schon wird die Tahiti Bar in der Königstraße 51 schließen. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Das Hirschbuckel-Gebäude in Stuttgart wird abgerissen. Neben der Fritty Bar trifft das auch die Tahiti Bar. Nun äußert sich der Geschäftsführer zu der Zukunft des Stripclubs und übt Kritik am Vorgehen der Vermieterin.















Link kopiert

In wenigen Tagen ist Schluss, die Tahiti Bar in der Königstraße 51 in Stuttgart muss schließen. Wie der Fritty Bar, dem Imbiss nebenan, ergeht es auch dem Tabledance-Club Tahiti Bar. „Wir schließen zum 1. Juli“, erklärt der Geschäftsleiter, der nicht mit seinem Namen zitiert werden will. Spätestens einen Monat später müssen die Räume leer sein.