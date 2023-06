Ein neues Heim für Obdachlose mitten in der Stadt

Abriss des Luther-Hauses in Nellingen

1 Janina Baaken, Manfred Bretschneider und Michael Waldmann (von links). Foto: privat

Die evangelische Kirchengemeinde Nellingen reißt das Luther-Haus ab. Auf dem Grundstück baut der Verein Heimstatt nun Wohnungen für Obdachlose.















Das Martin-Luther-Haus in Nellingen wird dieser Tage abgerissen. Die evangelische Kirchengemeinde benötigt das Gebäude in der Riegelstraße nicht mehr. Deshalb hat sie das Grundstück an den Verein Heimstatt verkauft. Neben dem zweiten Nellinger Pfarrhaus soll nun ein Wohnhaus für sieben obdachlose Menschen entstehen, die dort Appartements mieten können. Im Erdgeschoss sind Büros für die Sozialarbeiter geplant, die die Menschen betreuen sollen.