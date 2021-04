Abriss des Kaufhof-Anbaus in Stuttgart

Der Abriss des Kaufhof-Anbaus in der Stuttgarter Innenstadt geht voran. Am Samstag hat nun die Demontage des Verbindungssteges über der Steinstraße begonnen.

Stuttgart - In der Stuttgarter Innenstadt hat am Samstag die Demontage des Verbindungsteges zwischen dem Gebäudeensemble Eberhardstraße 18-22 und dem Galeria-Kaufhof-Hauptgebäude begonnen. Mit einem Kran werden erste Elemente des Steges über der Steinstraße abgetragen. Aus Sicherheitsgründen sind die umliegenden Straßen (Steinstraße, Eberhardstraße, Torstraße) im Zeitraum der Arbeiten für den Verkehr gesperrt. Die Abbauarbeiten sollen am Samstag, 17. April, weitergehen.

Das Galeria-Kaufhof-Gebäude mit seiner charakteristischen Eiermann-Kacheloptik hat den Bereich zwischen Eberhardstraße und Tagblattturm seit 1969 für Jahrzehnte optisch geprägt. Nach dem Auszug der Filiale der Kaufhauskette stand das Gebäude größtenteils leer und wurde nur provisorisch genutzt. Der Bereich war in den vergangenen Jahren immer mehr zur Schmuddelecke geworden.