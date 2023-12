Abriss des Breuninger-Parkhauses in Stuttgart: Stadträte sorgen sich um die Zukunft der Anlieger

Abriss des Breuninger-Parkhauses in Stuttgart

1 Die Stadt verdirbt den Händlern in der Esslinger Straße mit der Baustelle das Weihnachtsgeschäft. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Das Haus für Film und Medien könnte 115 Millionen Euro kosten – und den Einzelhändlern gegenüber die Existenz.











Link kopiert

Die Gesamtprojektkosten für das Haus für Film und Medien belaufen sich nun auf 90 Millionen Euro. Berücksichtigt man die Kostensteigerungen während der Bauzeit zwischen 2025 und 2029, kommt man auf 115 Millionen Euro. Das ist am Freitag dem Wirtschaftsausschuss mit einer Präsentation des Projekts anstelle des Breuninger-Parkhauses präsentiert worden. Nur – es hat niemanden interessiert. Die Ratsvorlage wurde zur Kenntnis genommen, aber obwohl dieser Ausschuss nicht für verkehrlichen Belange zuständig ist, sondern der am Dienstag tagende Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik stand die Belastung durch die geplante Umleitung für die Anwohner für ihn im Fokus: „Im Wesentlichen wird die Rampe Hauptstätter Straße in Richtung Charlottenplatz gesperrt und der hier aufkommende Verkehr über die Esslinger Straße geführt“, lautet der entscheidende Satz, der die Vertreter aller Fraktionen auf die Barrikaden gehen lässt.