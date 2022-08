1 Im „ES“ befinden sich jetzt zahlreiche Dienststellen – darunter die Kfz-Zulassungsstelle. Foto: Roberto Bulgrin

Wer Kontakt zum Esslinger Landratsamt sucht, muss sich neu orientieren. Das alte Gebäude in den Pulverwiesen ist Geschichte, die Ämter sind auf zahlreiche Standorte im Kreisgebiet verteilt. Wir verraten, wo sich Kfz-Zulassungsstelle und Co. jetzt befinden.















Die Tage des alten Landratsamtes in den Esslinger Pulverwiesen sind gezählt, der Rückbau des aus den 1970er-Jahren stammenden Verwaltungsgebäudes ist in vollem Gange. Anstelle des grünen Altbaus wird ein neues Gebäude für rund 675 Behördenmitarbeiter entstehen. Während der Bauarbeiten, die voraussichtlich bis Ende 2025 dauern werden, sind einige Ämter und Sachgebiete der Kreisverwaltung interimsweise in unterschiedliche Gebäude in Esslingen ausgelagert, andere haben dauerhaft im jüngst fertiggestellten Neubau in Plochingen einen neuen Standort gefunden. Wo sich jetzt welche Dienstelle befindet – hier gibt es den Überblick.