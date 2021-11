6 Die Rapperin, Autorin und Wissenschaftlerin Lady Bitch Ray hat auf der „About Pop“-Konferenz über Madonna und Frauenbilder im Pop gesprochen. Foto: Lichtgut/Julia Schramm

Stuttgart - Für ihre dritte Auflage hat sich die „About Pop“-Konferenz in Stuttgart einiges vorgenommen: „Träger neuer Ideen“ wolle man sein, den Blick nicht nur auf das Innere der Popmusik- und Kulturbranche richten. So verwundert es an diesem Samstag kaum, dass in den Räumen des Wizemann-Areals nicht nur Musikerinnen und Musiker auftreten und über brancheninterne Fragen diskutiert wird. Es sind vor allem jene großen Debatten zu spüren, die die weitere Gesellschaft umtreiben – und das Programm scheut dabei auch nicht die Schattenseiten der Popkultur.