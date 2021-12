1 Übergewicht nimmt vielen Betroffenen ihr Selbstbewusstsein. Foto: oh

Viele Menschen leiden unter Übergewicht. Ein beliebtes Mittel, dass das Abnehmen erleichtern soll, ist Vitalrin Sonnenkomplex, Ein Selbsttest zeigt, ob es sich tatsächlich um eine Wunderwaffe handelt.















Link kopiert

Übergewicht ist nicht nur ein körperliches Problem. Es nimmt vielen Betroffenen ihr Selbstbewusstsein. Doch der Schritt in ein gesünderes und schlankeres Leben fällt vielen schwer. Es muss mit alten Lebens- und Essgewohnheiten gebrochen werden - eine Herausforderung für das Gewohnheitstier “Mensch”. Abnehmmittel und Diätprodukte sollen diesen Weg vereinfachen und die Motivation steigern. Ein beliebtes Mittel ist Vitalrin Sonnenkomplex, dass das Abnehmen mit Hilfe von Vitaminen und Ballaststoffen erleichtern soll. Ein Selbsttest zeigt, ob es sich tatsächlich um eine Wunderwaffe handelt.

Übergewicht: Zivilisationskrankheit oder Genetik?

Die Menschheit wird immer dicker und das schon seit vielen Jahren. Ein Abwärtstrend ist dabei noch lange nicht zu erkennen - ganz im Gegenteil. Allein in Deutschland sind über 50 Prozent der Erwachsenen übergewichtig, 25 Prozent davon sogar krankhaft. Und auch bei Kindern zeigt eine besorgniserregende Entwicklung.

Übergewicht ist in den meisten Fällen ein menschengemachtes Problem. Erkrankungen, die das Abnehmen erschweren, entwickeln sich meist erst mit dem ungesunden Gewicht. Von Betroffenen wird das oft als genetische Veranlagung fehlinterpretiert, die das Übergewicht verursacht. Zu den größten Einflussfaktoren für Übergewicht zählen Bewegungsmangel sowie eine ungesunde Ernährung.

Menschen konsumieren immer mehr verarbeitete Lebensmittel, die häufig wenig wichtige Mikronährstoffe und dafür einfache Kohlenhydrate, Zucker und ungesunde Fettsäuren enthalten. Die Verlockungen sind groß und Fast Food und Süßigkeiten verursachen eine unbewusste Abhängigkeit, ohne einen Nährwert zu haben. In Kombination mit zu wenig Bewegung steigt die tägliche Kalorienzufuhr, doch verbraucht wird die Energie nicht. Die überschüssige Energie wird nach und nach in Fett umgewandelt und im Körper eingelagert, was sich mit einem steigendem Gewicht bemerkbar macht.

Zwar spielen der Lebensstil und die Ernährung die größte Rolle in Sachen Übergewicht, doch die Ursachen sind für jeden Menschen individuell. Und neben einer genetischen Veranlagung könne folgende Faktoren ebenfalls verantwortlich für eine Gewichtszunahme sein:

Stoffwechselstörungen

hormonelle Veränderungen

psychische Erkrankungen

chronische Erkrankungen

Medikamente

Was ist Vitalrin Sonnenkomplex?

Bei Vitalrin Sonnenkomplex handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel von dem Hersteller Evertz Pharma. Die Abnehmkapseln enthalten ausgewählte und unbedenkliche Wirkstoffe, die einen 3-fach Wirkkomplex ergeben. Die wichtigsten Bestandteile der Vitalrin Kapseln sind dabei Glucomannan und Vitamin D. Erfahrungen und Testberichten zufolge nutzen Anwender Vitalrin Sonnenkomplex in erster Linie um Gewicht abzunehmen, aber auch um Mangelerscheinungen bestimmter Vitamine und Mineralien zu beheben. Als einfache Alternative zum Diät Shake erfordern die Abnehmkapseln keinen Verzicht auf Mahlzeiten und sind damit für viele Betroffene eine angenehmere Lösung.

Vitalrin Sonnenkomplex wird zu den Hauptmahlzeiten eingenommen und soll eine schnellere und länger andauernde Sättigung bewirken. Auf diese Weise kann eine Ernährungsumstellung erleichtert und das Abnehmen unterstützt werden und zwar ganz ohne Nebenwirkungen. Im Mittelpunkt steht außerdem das Vitamin D, denn viele Menschen in Deutschland leiden unter einem Mangel, der sich oft negativ psychisch und körperlich auswirkt. Damit verfolgen die Vitalrin Sonnenkomplex Kapseln unterschiedliche Ansätze für eine erfolgreiche Gewichtsreduktion.

Vitalrin Sonnenkomplex ist frei verkäuflich in Apotheken online und vor Ort erhältlich ebenso wie online im Shop des Herstellers.

Wie funktioniert Vitalrin Sonnenkomplex?

Die Wirkung der Vitalrin Kapseln basiert auf dem 3-fachen Wirkkomplex bestehend aus:

Sommermodus-Komplex

Sättigungs-Komplex

Fettstoffwechsel-Komplex

Bei Vitalrin handelt es sich dem Hersteller zufolge in erster Linie um Sättigungskapseln. Der wichtigste Komplex ist damit auch der Sättigungs-Komplex mit dem Wirkstoff Glucomannan.

Glucomannan ist ein Ballaststoff aus der Konjakwurzel und vor allem im asiatischen Raum auch häufig in Lebensmitteln und Süßspeisen zu finden.

Die Besonderheit von Glucomannan ist die Quellfähigkeit. In Verbindung mit einer Flüssigkeit wird aus dem trockenen Pulver eine gelartige Masse mit großem Volumen, die so gut wie keine Kalorien hat. Die Einnahme bewirkt eine schnellere Sättigung und weniger Heißhunger. Diese Eigenschaft macht sich der Hersteller von Vitalrin zu Nutze, indem der natürliche Ballaststoff für den Sättigungs-Komplex eingesetzt wird. Im Rahmen einer kalorienreduzierten Ernährung trägt der Wirkstoff so zum Abnehmen bei und hat außerdem positive Effekte auf den Blutzucker und den Cholesterinspiegel.

Der zweite bedeutende Wirkkomplex ist der Sommermodus-Komplex, der auf der Wirkung von Vitamin D beruht. Vitamin D-Mangel ist eine der häufigsten Mangelerscheinungen in Deutschland. Bei vielen macht sich der Mangel in Form von Winterdepressionen, Müdigkeit und Motivationslosigkeit bemerkbar. Aber auch Muskel- Gelenkschmerzen können in Folge eines Mangels an Vitamin D auftreten.

Vitalrin Sonnenkomplex enthält soviel Vitamin D, dass der tägliche Bedarf eines Erwachsenen damit gedeckt wird. Damit soll auch im Winter der Körper in den Sommermodus versetzt und eine Gewichtszunahme verhindert bzw. das Abnehmen erleichert werden.

Bei dem dritten Wirkkomplex handelt es sich um den Fettstoffwechsel-Komplex. Hauptbestandteil des Fettstoffwechsel-Komplexes sind die B-Vitamine, speziell Vitamin B6, B12 und Folsäure. Diese werden für die normale Funktion des Fettstoffwechsels benötigt. Nur bei einem funktionierenden Fettstoffwechsel können die Nahrungsfette gespalten und verwertet werden.

Vitalrin Inhaltsstoffe: Welche Bestandteile sind in den Kapseln enthalten?

Vitalrin Sonnenkomplex besteht laut Hersteller zu 100 Prozent aus reinen Inhaltsstoffen, die schon lange erforscht sind und damit keine Gefahr für den Körper darstellen. Den größten Anteil der Kapseln macht dabei das Konjakwurzelpulver mit dem Ballaststoff Glucomannan aus. Weitere wichtige Bestandteile von Vitalrin Sonnenkomplex, die die Wirkkomplexe bilden, sind u.a.:

Magnesium

Calcium

Eisen

Ingwerextrakt

Zink

Molybdän

Die Hülle der Vitalrin Kapseln besteht nicht aus tierischer Gelatine, sondern aus einem pflanzlichen Mittel. Daher ist das Abnehmmittel vegan. Vitalrin Sonnenkomplex ist außerdem frei von Lactose und Gluten und damit auch für Allergiker geeignet.

Die Kapseln werden in Deutschland hergestellt und unterliegen laut Hersteller regelmäßigen Kontrollen, um eine gleichbleibend hohe Qualität und Unbedenklichkeit der Inhaltsstoffe sicherzustellen.

Inhaltsstoffe im Detail:

69,5% Konjakwurzelpulver (Amorphophallus konjac, enthält 95 % Glucomannan und Sulfite), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle), Magnesiumcarbonat, Cholinbitartrat, Calcium-L-ascorbat, Eisencitrat, Menachinon-7 (Soja), Ingwerwurzelstockextrakt (Zingiber officinale, enthält 5 % Gingerole), Zinkcitrat, Natriummolybdat (Molybdän(VI)), Cholecalciferol (Vitamin D3), Cyanocobalamin (Vitamin B12), Mangancitrat, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure)

Vitalrin Einnahme und Dosierung: Wie werden die Kapseln richtig eingenommen?

Vitalrin Sonnenkomplex ist offiziell ein Nahrungsergänzungsmittel. Im Gegensatz zu Abnehmshakes werden die Kapseln ergänzend zu den regulären Mahlzeiten eingenommen, anstelle eine Mahlzeit zu ersetzen. Wichtig ist es, Vitalrin regelmäßig und über mehrere Wochen einzunehmen und zugleich die Kalorienzufuhr zu reduzieren.

Die Einnahme der Kapseln erfolgt 3 Mal täglich. Die empfohlene Dosierung beträgt dabei 2 Vitalrin Kapseln vor jeder Mahlzeit. Die Kapseln sollten ca. 30 Minuten vor dem Essen mit 1-2 Gläsern Flüssigkeit - am besten Wasser - eingenommen werden. Im Magen bindet das Glucomannan die Flüssigkeit und quillt auf, sodass während dem Essen früher das Sättigungsgefühl eintritt.

Wichtig ist es, die tägliche Dosis von 6 Kapseln einzuhalten. Das entspricht 3 Gramm Glucomannan und das ist die erforderliche Menge, um im Rahmen einer kalorienreduzierten Ernährungsweise erfolgreich Gewicht zu verlieren. Wer weniger als 3 Mahlzeiten täglich zu sich nimmt, kann die übrigen Kapseln auch unabhängig davon einnehmen.

Vitalrin Sonnenkomplex ist auch für die Langzeiteinnahme geeignet. Eine Dose enthält 180 Kapseln, was bei einer ordnungsgemäßen Dosierung von 6 Kapseln am Tag für 30 Tage ausreicht.

Für wen ist Vitalrin Sonnenkomplex geeignet?

Vitalrin Sonnenkomplex kann zur Versorgung des Körper mit den wichtigsten Mikronährstoffen sowie zum Abnehmen verwendet werden.

Bei einer ausgewogenen Ernährungsweise sind grundsätzlich keine Mangelerscheinungen zu befürchten. Doch erfahrungsgemäß wird die Vitaminzufuhr mit zunehmendem Alter immer schlechter z.B. aufgrund von Unverträglichkeiten oder vitaminarmer Ernährung. Auch das Abnehmen fällt vielen Menschen mit fortschreitendem Alter immer schwerer, denn der sinkende Energiebedarf erfordert eine Ernährungsumstellung. Hormonelle Veränderungen, Erkrankungen und psychische Herausforderungen verursachen oftmals eine Blockade, die eine Gewichtsreduktion verhindern bzw. sogar eine Gewichtszunahme fördern.

An dieser Stelle setzen Mittel wie Vitalrin Sonnenkomplex an. Die Kapseln sind für all die geeignet, die Unterstützung beim Abnehmen benötigen und ihre Ernährung umstellen bzw. ihr Essverhalten anpassen wollen. Außerdem kann Vitalrin zusätzlich zu einer Diät eingenommen werden, um das Wohlbefinden zu verbessern. Die Kapseln sind Erfahrungen nach zu urteilen eine erfolgversprechende Alternative zu Diät-Shakes, da keine Mahlzeiten ausgelassen werden müssen. Viele Anwender nutzen die Vitalrin Kapseln als Einstieg in das Intervallfasten, da sie das Sättigungsgefühl verstärken und so den Heißhunger während der Fastenperioden unterdrücken.

Vitalrin Sonnenkomplex ist auch für Menschen mit Blutzucker- und Fettstoffwechselerkrankungen geeignet. Das enthaltene Glucomannan kann den Blutzucker stabilisieren und den Cholesterinspiegel senken. Die Einnahme der Kapseln sollte jedoch erst nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

Nicht geeignet ist das Nahrungsergänzungsmittel für Kinder und Personen mit Schluckbeschwerden. Da es sich um Kapseln handelt, besteht nämlich Erstickungsgefahr. Auch bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe sollte auf die Einnahme von Vitalrin Sonnenkomplex verzichtet werden.

Vitalrin Sonnenkomplex in den Wechseljahren

Die Wechseljahre sind für die meisten Frauen mit vielen körperlichen und auch psychischen Veränderungen verbunden. Während der Wechseljahre endet die fruchtbare Lebensphase einer Frau und der Hormonspiegel ändert sich drastisch. Der Anteil der weiblichen Geschlechtshormone sinkt in dieser Zeit und das führt dazu, dass die Androgene stärker wirken. Das hat auch große Auswirkungen auf den Körper, denn mit dem relativ gestiegenen Testosteronspiegel verändert sich auch das Fettverteilungsmuster und es entsteht der typische Bauchspeck. Gemeinsam mit dem altersbedingt sinkenden Kalorienbedarf entsteht so schnell Übergewicht.

Die Vitalrin Sonnenkomplex Kapseln werden Testberichten zufolge von vielen Frauen eingenommen, die sich in den Wechseljahren befinden. Mit der Kombination aus sättigenden Bestandteilen und Vitaminen kann das Mittel auch bei Wechseljahresbeschwerden Linderung verschaffen und gleichzeitig zum Abnehmerfolg beitragen. Vitalrin hilft, die tägliche Kalorienzufuhr zu senken, ohne dass gehungert werden muss. So kann das Essverhalten an den geringeren Grundumsatz des Körpers im Alter angepasst werden. Zusätzlich wird der Fettstoffwechsel normalisiert und körperliche und psychische Beschwerden infolge von Mangelerscheinungen können gelindert werden.

Hat Vitalrin Sonnenkomplex Nebenwirkungen?

Für Vitalrin Sonnenkomplex sind keine Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen bekannt.

Da der Hauptbestandteil ein natürlicher Ballaststoff ist, können anfangs Verdauungsbeschwerden auftreten. Dazu gehören Blähungen, Verstopfungen oder Durchfall. Das sind natürliche Begleiterscheinungen, wenn plötzlich vermehrt Ballaststoffe aufgenommen werden.

Bei Diabetikern kann das enthaltene Glucomannan dafür sorgen, dass der Blutzucker langsamer ansteigt.

Hinweis: Für Personen mit Schluckproblemen ist Vitalrin nicht geeignet, da Erstickungsgefahr besteht.

Vitalrin Sonnenkomplex Erfahrungen: Der große Selbsttest

Im Netz wird Vitalrin oft als Abnehmwunder gehandelt, denn Erfahrungen zufolge hat das Mitteln bereits vielen Anwendern erfolgreich beim Abnehmen geholfen. Es gibt Testberichte mit Vorher Nachher Vergleichen und verschiedene Bewertungen auf unterschiedlichen Portalen zu Vitalrin Sonnenkomplex. Das hat unser Interesse geweckt, das Nahrungsergänzungsmittel selbst einmal zu testen. Als freiwillige Testperson hat sich Freelancerin Karla, 52 Jahre, bereit erklärt. Sie hat in den letzten Jahren insgesamt 10 Kilo zugenommen und möchte nun endlich wieder zurück zu ihrer alten Kleidergröße. Vor Kurzem hat sie das 16:8 Intervallfasten für sich entdeckt, was sie während der Einnahme der Vitalrin Kapseln beibehalten möchte. Zudem wurde ihr bei der letzten Blutuntersuchung ein Vitamin D Mangel diagnostiziert, wie er bei so vielen anderen Menschen in ihrem Alter auch vorkommt. Ihr Ausgangsgewicht liegt bei 78 kg.

Anwenderin Karla wurde angewiesen entsprechend der Empfehlung des Herstellers Vitalrin Sonnenkomplex 3 Mal täglich zu je 2 Kapseln vor den Mahlzeiten einzunehmen. Da sie beim Intervallfasten eine Hauptmahlzeit auslässt, nimmt sie die übrigen Kapseln im Laufe des Tages unabhängig vom Essen ein. Zudem achtet sie auf die Kalorienzufuhr, sodass sie ein Defizit von ca. 200 kcal erreicht. Testerin Karla hat Vitalrin 8 Wochen (das entspricht 2 Dosen) eingenommen.

Der erste Wiege-Termin wurde nach 3 Wochen vorgenommen. Laut Karla hat ihre Verdauung in der ersten Woche der Vitalrin Einnahme verrückt gespielt. Das hielt jedoch nicht lang an. Ansonsten beschreibt sie die Einnahme als sehr unkompliziert. Nach der Einnahme der Kapseln konnte Karla feststellen, dass ihr Hungergefühl deutlich gedämmt war. Insbesondere morgens verspürte sie weniger Heißhunger als sonst, da sie das Frühstück aufgrund des Intervallfastens auslässt. Nach den ersten 3 Wochen hat Karla bereits 2 Kilogramm Gewicht verloren.

3 Wochen später stand der nächste Kontrolltermin an. Die Waage zeigte zu diesem Zeitpunkt ein Gewicht von 73,5 kg. Vitalrin Testerin Karla hat nach 6 Wochen also bereits 4,5 kg verloren. Ihre Erfahrungen mit Vitalrin sind nach wie vor positiv. Sie verträgt die Kapseln gut und konnte keine Unverträglichkeiten feststellen. Ihren Angaben nach haben sich die Portionen zum Mittag- und Abendessen reduziert, denn sie ist schneller satt. Im Gegensatz zum Beginn des Intervallfastens hat sie nun keine Schwierigkeiten mehr, die 16-stündige Fastenperiode durchzuhalten.

Nach weiteren 2 Wochen wurde der Vitalrin Test beendet. Karla brachte im letzten Wiege-Termin nochmals 1,5 kg weniger auf die Waage, sodass ihr Endgewicht bei 72 kg liegt. Ihr Ziel von 10 kg konnte sie nicht ganz erreichen, aber Karla ist sehr zufrieden mit dem Abnehmerfolg. Eine Kleidergröße hat sie bereits verloren und auch der Bauchumfang ist sichtbar reduziert. Sie gibt an, sich beim Abnehmen kaum wohler gefühlt zu haben, denn sie hat auf nichts verzichten müssen. Insgesamt fühlt sie sie sich energiegeladener und ausgeglichener. Außerdem hatte sie den Eindruck, dass sich auch ihre Wechseljahresbeschwerden verbessert haben.

Insgesamt bewertet Testerin Karla ihre Vitalrin Sonnenkomplex Erfahrung als sehr gut und würde die Kapseln weiterempfehlen.

Vitalrin Sonnenkomplex Erfahrungen und Testberichte: Das sagen andere Anwender

Karla ist nur eine von sehr vielen Frauen und auch Männern, die das Nahrungsergänzungsmittel zum Abnehmen bereits getestet haben. Als alternatives Abnehmprodukt zum Diät Shake haben schon viele Abnehmwillige Vitalrin für sich entdeckt und ihre Erfahrung damit dokumentiert. Im Netz gibt es zahlreiche Selbsttests mit Vorher Nachher Vergleichen, Kommentare und Erfahrungsberichte von Anwendern. Auch Zeitschriften, Zeitungen und Blogs haben bereits Testberichte zu den Kapseln verfasst. Weitere Erfahrungen zu Vitalrin Sonnenkomplex findet man auch bei Youtube und in verschiedenen Abnehm-Foren.

Wirft man einen Blick auf die Erfahrungsberichte in den Bewertungsportalen der Online-Apotheken, sind die Meinungen überwiegend positiv. Die meisten betrachten die Kapseln als hilfreiche Unterstützung im Abnehmprozess. Die Vitalrin Erfahrungen decken sich dabei mit denen von unserer freiwilligen Testperson: Die Kapseln unterdrücken das Heißhungergefühl und sorgen für eine längere Sättigung. Dadurch fällt eine Umstellung der Ernährung bzw. eine Diät leichter.

Anwender, die über Lustlosigkeit und Trägheit geklagt haben, fühlen sich nach der regelmäßigen Einnahme von Vitalrin fitter. In den Erfahrungen heißt es, dass es ihnen leichter fällt, sich zum Sport zu motivieren.

In den Bewertungen wird von unterschiedlichen Abnehmerfolgen berichtet. Die besten und schnellsten Ergebnisse konnten Anwender im Selbsttest durch zusätzliche Sporteinheiten und Kalorienzählen erreichen. Denn nur das Erreichen eines Kaloriendefizits macht das Gewicht verlieren möglich.

Vitalrin Warnung: Gibt es auch schlechte Erfahrungen?

Übergewicht ist eine große Belastung für die Betroffenen und bei der Auswahl an Abnehmprodukten besteht Skepsis darüber, ob es sich nicht doch nur um Abzocke handelt.

Eine offizielle Warnung vor Vitalrin Sonnenkomplex gibt es nicht. Im Gegenteil enthält dem Mittel nur gut erforschte Inhaltsstoffe und ist frei von nicht zugelassenen, exotischen Bestandteilen, wie sie häufig in dubiosen Abnehmprodukten zu finden sind. Der Hauptbestandteil Glucomannan ist ein bekanntes Mittel zur Gewichts- und Diätkontrolle und hat Studien zufolge viele gesundheitsfördernde Eigenschaften.

Aber auch Vitalrin ist den Erfahrungen nach zu urteilen kein Wundermittel, denn es gibt auch negative Bewertungen. Einige Anwender konnten mit der Einnahme der Kapseln keine bzw. keine zufriedenstellenden Abnehmerfolge erzielen. Vereinzelt wird auch von Verdauungsproblemen berichtet, was auftreten kann, wenn der Magen und Darm nur wenig Ballaststoffe gewohnt sind. Jedoch sind die negativen Erfahrungen deutlich in der Unterzahl.

Zudem bietet der Hersteller die Möglichkeit, Vitalrin Sonnenkomplex 30 Tage risikofrei zu testen. Bei Unzufriedenheit wird der Kaufpreis vollständig erstattet.

Vitalrin Test: Was sagt die Stiftung Warentest?

Die Stiftung Warentest ist bekannt dafür, Produkte aus verschiedenen Bereichen zu testen und zu bewerten. Dazu gehören auch Nahrungsergänzungsmittel und Abnehmpräparate. Diese Tests dienen dem Verbraucher als Anhaltspunkt für die Kaufentscheidung.

Vitalrin Sonnenkomplex wurde von der Stiftung Warentest noch nicht getestet. Ein offizielles Testurteil daher liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Vitalrin Sonnenkomplex günstig kaufen: Apotheke, Amazon, DM, Rossmann

Wer sich nicht auf die Bewertungen im Netz verlassen und selbst einmal einen Vitalrin Test durchführen möchte, bekommt die Kapseln online günstiger als in der Apotheke.

Als gelistetes Apothekenprodukt ist Vitalrin Sonnenkomplex auf Bestellung in jeder Apotheke vor Ort unter der PZN 15638576 erhältlich. Der UVP liegt bei 69,90 Euro, die Preise können aber variieren. Außerdem kann das Mittel in zahlreichen Versandapotheken online bestellt werden. Dort ist es meist günstiger als in der stationären Apotheke.

Vitalrin Sonnenkomplex wird vom Hersteller nicht bei Amazon oder eBay angeboten. Meist sind es Online-Apotheken, die die Kapseln dort anbieten. Es kann sich aber auch um private Anbieter handeln.

Weitere Kaufmöglichkeiten in Drogerien wie Rossmann oder DM gibt es nicht. Dort wird Vitalrin Sonnenkomplex nicht angeboten.

Risikofrei testen mit der 30 Tage Geld zurück Garantie

Am günstigsten sind die Vitalrin Sonnenkomplex Kapseln im herstellereigenen Online-Shop erhältlich. Dort kann man nach dem Selbsttest mit dem Kapseln auch eine Bewertung

hinterlassen und sich außerdem weitere Vitalrin Erfahrungen durchlesen.

Im Online-Shop bietet der Hersteller regelmäßig Tagesangebote mit bis zu 43 Prozent Rabatt an. Eine Dose Vitalrin mit 180 Kapseln ist dann bereits zum Preis von 39,90 Euro bestellbar. Beim Kauf von 2 Dosen gibt es zusätzlich 10 Euro Rabatt. Versandkosten kommen nicht hinzu.

Bei einer Bestellung im Online-Shop ist eine 30 Tage Geld zurück Garantie inkludiert. Konnte man im Test mit den Vitalrin Kapseln keine positiven Erfahrungen machen, kann das Mittel innerhalb von 30 Tagen retourniert werden. Auch bei einer leeren Dose wird der Kaufpreis zurückerstattet. Diese Garantie gilt nur beim Kauf im Online-Shop des Herstellers.

Fazit

Vitalrin Sonnenkomplex ist eine gute Möglichkeit, den Abnehmprozess zu unterstützen und zu vereinfachen. Als Alternative zum Diät Shake werden die Kapseln zusätzlich zu den normalen Mahlzeiten eingenommen und erfordern keine Crash-Diäten. Wichtig ist es dabei, die Kapseln im Rahmen einer kalorienreduzierten Ernährungsweise einzunehmen.

Vitalrin hilft dabei, den Hunger unter Kontrolle zu halten und Heißhunger zu stoppen. Dadurch kann der erste Schritt in Richtung Gewichtsabnahme erleichtert werden. Die Einnahme der Kapseln kann auch über einen längeren Zeitraum erfolgen, denn Nebenwirkungen sind nicht bekannt.

Zusätzlich wirkt Vitalrin Sonnenkomplex den häufigsten Mangelerscheinungen entgegen und sorgt für einen gesunden Vitaminhaushalt im Körper. Die enthaltenen Mikronährstoffe normalisieren den Fettstoffwechsel und unterstützen ein besseres Wohlbefinden.

Die 30-tägige Zufriedenheitsgarantie ermöglicht einen Selbsttest ohne Risiko, sodass jeder seine eigenen Erfahrungen mit dem Produkt sammeln kann.