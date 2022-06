Brot nach Eselsmühlen-Art gibt’s auch in Australien

Ableger am anderen Ende der Welt

7 Genau wie im Siebenmühlental backt Gotthard Bauer im Holzofen – teils nach gleichem Rezept. Foto: /privat

Der Enkel des Gründers der Eselsmühlen-Bäckerei, Gotthard Bauer, hat vor 22 Jahren eine Außenfiliale in Australien gegründet. Auf Heimatbesuch erzählt er, wie die Bäckerei im Busch ankommt.















Link kopiert

Ein „bissle berühmt“ sei sein Brot in Westaustralien schon, sagt Gotthard Bauer. Und nach etwas Zögern fügt er hinzu, dass es in der Gegend rund um Perth eine Art Ikone geworden sei. Und dabei lächelt er so bescheiden, dass man glauben möchte, er könnte noch untertreiben. Dabei war der Start seiner Yallingup Woodfired Bakery 250 Kilometer südlich von Perth alles andere als einfach.