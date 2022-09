Bundesregierung Kohlekraftwerke aus Reserve dürfen länger am Netz bleiben

«Wir benötigen in den nächsten zwei Wintern jede Kilowattstunde», sagt FDP-Fraktionschef Dürr. Dazu sollen Kohlekraftwerke bis Ende März 2024 am Netz bleiben dürfen. Das Ringen um die AKW hält derweil an.