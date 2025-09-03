Abgang bei Ärztekasse: Finanzmanager „extrem schockiert“ von Kündigung

1 Anwältin des Gekündigten: Ex-Ministerin Däubler-Gmelin Foto: Sebastian Bolesch

Noch in der Probezeit trennte sich die Versorgungsanstalt der Ärzte von einem Vize-Geschäftsführer. Nun landete der Fall vor dem Arbeitsgericht – mit starren Fronten.











Nach dem überraschenden Abgang eines gerade erst eingestellten Vize-Geschäftsführers bei der Baden-Württembergischen Versorgungsanstalt (BWVA) für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte in Tübingen bleiben die Fronten verhärtet. Bei einem Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Reutlingen ist es zu keiner Einigung zwischen dem Experten für Finanzanlagen und der milliardenschweren Pensionskasse der Mediziner gekommen. Der erst im April gekommene stellvertretende Geschäftsführer Alexander Banik hatte sich dort mit einer Klage gegen seine Kündigung in der Probezeit gewehrt.