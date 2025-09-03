Abgang bei Ärztekasse: Finanzmanager „extrem schockiert“ von Kündigung
1
Anwältin des Gekündigten: Ex-Ministerin Däubler-Gmelin Foto: Sebastian Bolesch

Noch in der Probezeit trennte sich die Versorgungsanstalt der Ärzte von einem Vize-Geschäftsführer. Nun landete der Fall vor dem Arbeitsgericht – mit starren Fronten.

Nach dem überraschenden Abgang eines gerade erst eingestellten Vize-Geschäftsführers bei der Baden-Württembergischen Versorgungsanstalt (BWVA) für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte in Tübingen bleiben die Fronten verhärtet. Bei einem Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Reutlingen ist es zu keiner Einigung zwischen dem Experten für Finanzanlagen und der milliardenschweren Pensionskasse der Mediziner gekommen. Der erst im April gekommene stellvertretende Geschäftsführer Alexander Banik hatte sich dort mit einer Klage gegen seine Kündigung in der Probezeit gewehrt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.