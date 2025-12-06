1 In vielen Städten wird eine Vergnügungssteuer erhoben – auch in Esslingen. Foto: Bernd Thissen/dpa

Esslingen erzielt mit 2,3 Millionen Euro aus der Vergnügungssteuer durchaus beachtliche Einnahmen. Was steckt dahinter?











Spielautomaten sind manchen ein Dorn im Auge – aber sie bringen auch Geld in den Stadtsäckel. Esslingen hat im Jahr 2024 rund 2,3 Millionen Euro Vergnügungssteuer für Spielautomaten eingenommen und rechnet für dieses Jahr mit einer ähnlichen Summe. Damit liegt Esslingen bei einem Vergleich der 100 größten Städte in Deutschland auf Platz 21 und recht weit vorn – bei der Höhe des Steuersatzes liegt Esslingen sogar auf Platz vier.