Abfindung und dann?: Für die Ex-Mercedes-Mitarbeiterin bedeuten Immobilien Mobilität
1
Im August 2025 sagt Jara López Mercedes „Adiós“. Foto: JLI

Nach dem Abschied vom Stern-Konzern nutzt Jara López die neue Freiheit und alte Kontakte, um als Maklerin eine Brücke zwischen Deutschland und Spanien zu bauen.

Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Zufällen, sagen die einen. Jara López gehört zu den anderen. Zumindest mit Blick auf ihr eigenes Berufsleben. Das hat sie zunächst ohne Umwege zu Mercedes geführt. Als Immobilienmaklerin kehrt sie jetzt aber wieder häufiger zurück nach Spanien, nachdem sie im August den Konzern mit einer Abfindung verlassen hat. „Das war kein Zufall, sondern eine logische Entwicklung“, sagt sie. Aber der Reihe nach.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.