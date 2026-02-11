Abfindung und dann?: Für die Ex-Mercedes-Mitarbeiterin bedeuten Immobilien Mobilität

1 Im August 2025 sagt Jara López Mercedes „Adiós“. Foto: JLI

Nach dem Abschied vom Stern-Konzern nutzt Jara López die neue Freiheit und alte Kontakte, um als Maklerin eine Brücke zwischen Deutschland und Spanien zu bauen.











Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Zufällen, sagen die einen. Jara López gehört zu den anderen. Zumindest mit Blick auf ihr eigenes Berufsleben. Das hat sie zunächst ohne Umwege zu Mercedes geführt. Als Immobilienmaklerin kehrt sie jetzt aber wieder häufiger zurück nach Spanien, nachdem sie im August den Konzern mit einer Abfindung verlassen hat. „Das war kein Zufall, sondern eine logische Entwicklung“, sagt sie. Aber der Reihe nach.