Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen bietet nun eine Saisonbiotonne zum halben Preis an.















Die wärmeren Monate sind die Zeit, in der viel Grüngutabfall anfällt. Deshalb bietet der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen von Mai bis Oktober zusätzlich zur vorhandenen Biotonne eine Saisonbiotonne zum halben Preis an. Damit können die in der Wachstumszeit verstärkt anfallenden Gartenabfälle, Grasschnitt, Blumenstauden, Gartenabraum, Unkraut, Heckenschnitt und sonstige Bioabfälle entsorgt werden.

Von Anfang Mai bis Ende Oktober wird die Saisonbiotonne zusammen mit der ganzjährig angemeldeten Biotonne wöchentlich geleert. Das Landratsamt Esslingen weist darauf hin, dass der Zeitraum der wöchentlichen Leerung ab diesem Jahr für alle Biotonnen auf sechs Monate verlängert wurde. Daneben kann für einen Spitzenbedarf auch ein Biomüllsack mit 30 Liter Fassungsvermögen erworben werden.

Für die Entsorgung des Biomülls ist die Firma Alba zuständig. „Mülltrennung ist wichtig, denn nur wenn kompostierbarer Bioabfall sortenrein separiert wird, ist ein effizientes Recycling möglich“, sagt Hannes Oesterle, Geschäftsführer der in Waiblingen ansässigen ALBA Süd GmbH. Gerade in der Pflanz- und Erntezeit würden vermehrt Plastikabfälle wie Blumentöpfe oder Düngebeutel in den Biomüll geworfen. Oesterle bittet darum, diese fachgerecht in der Gelben Tonne zu entsorgen, „damit die organischen Abfälle gut verwertet werden können“.

Die Saisonbiotonne muss beim Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) beantragt werden. Auf der Homepage des AWB gibt es die notwendigen Formulare zum Herunterladen oder direkt zum Ausfüllen für die Online-Bestellung. Wer schon eine Saisonbiotonne mit gültiger Behältermarke aus dem Vorjahr hat, kann diese zur Abfuhr bereitstellen.

Zu Beginn dieses Jahres wurde die Abfuhr von Rest- und Biomüll im Landkreis Esslingen neu vergeben. Der Start war in manchen Orten holprig. Während die Bio- und Restmüllabfuhr im östlichen Abfuhrgebiet durch das Unternehmen Prezero weitgehend ohne Probleme verlief, gab es im westlichen Abfuhrgebiet erhebliche Schwierigkeiten mit der hier beauftragten Firma, der Alba Süd GmbH. Betroffen davon waren Esslingen, Ostfildern, Neuhausen, Denkendorf, Aichwald, Leinfelden-Echterdingen, Filderstadt, Aichtal, Altdorf, Altenriet, Bempflingen, Neckartailfingen, Neckartenzlingen und Schlaitdorf.

Das Hauptproblem von Alba waren neue Routen und Entsorgungstermine. In manchen Kommunen standen die Rest- und Biomülltonnen mehrere Tage lang voll bis obenhin in den Straßen. Bei den Papiertonnen dauerte es zum Teil Wochen, bis sie geleert wurden, was für erheblichen Ärger sorgte. Rund 1000 Reklamationen gingen pro Woche beim AWB ein. Die Probleme schaukelten sich so hoch, dass der AWB zu drastischen Mitteln greifen musste, einer sogenannten Ersatzvornahme: Ein Drittanbieter wurde mit der Abfuhr beauftragt und die Kosten dafür wurden dem säumigen Vertragspartner in Rechnung gestellt. Diese Anlaufprobleme sind mittlerweile behoben.

Nähere Informationen zur Saisonbiotonne und zur Bestellung stehen im Müll-Kalender und auf der AWB-Homepage unter www.awb.de oder können telefonisch erfragt werden unter der Rufnummer 0800 9312-526.