Abfall wird nicht abgeholt: Verzögerungen bei der Müllabfuhr im Kreis Esslingen – schon wieder Personalnot

Verzögerungen bei der Müllabfuhr im Kreis Esslingen – schon wieder Personalnot

1 Volle Mülltonnen nach den Feiertagen: Die Leerung zieht sich im Kreis Esslingen noch ein paar Tage hin. Foto: Imago/Chromeorange

Die Termine der Leerung sind bei allen Abfallarten derzeit nicht zu halten, teilt der AWB mit. Die beauftragten Entsorgungsfirmen geben Personal- und Fahrzeugausfälle als Grund an.











Bei der Müllabfuhr im Kreis Esslingen läuft es wieder einmal nicht nach Plan. Wie der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) informiert, verzögert sich aktuell die Abfuhr aller Abfallarten – insbesondere beim Bio- und Restmüll – im gesamten Kreisgebiet.

„In gleich mehreren Entsorgungsbezirken muss die Abfuhr derzeit verlegt werden“, räumt Marian A. Hummel, Abteilungsleiter Logistik und Kommunikation des AWB, ein. „Gerade im Nachgang der Feiertage, wo erhebliche Mehrmengen anfallen, ist dies besonders ärgerlich.“

Wieder einmal kommt es im Kreis Esslingen zu Problemen bei der Abfuhr der Biomülltonnen. Foto: picture alliance/dpa

Die mit der Sammlung beauftragten Entsorgungsunternehmen geben sowohl Personalengpässe als auch Fahrzeugausfälle als Grund für die derzeitigen Verzögerungen bei der Müllabfuhr an, heißt es seitens des AWB. Zudem würden die momentanen Witterungsbedingungen die Einsammlung erschweren.

AWB Kreis Esslingen prüft Einsatz weiterer Entsorgungfirmen

Der Anspruch des Abfallwirtschaftsbetriebes ist es den Angaben zufolge, die Abfuhr schnellstmöglich wieder termingerecht zu gewährleisten. „Dafür wird derzeit der Einsatz weiterer Entsorgungsunternehmen geprüft“, teilt der AWB mit. Während die Situation im Westen des Kreisgebietes schon ab Mitte dieser Woche bereinigt sein sollte, wird sich das im östlichen Kreisgebiet aller Voraussicht nach noch bis Anfang kommender Woche hinausziehen.

Einwohner, in deren Straßenzug sich die Abfuhr verzögert, erhalten laut dem AWB eine Benachrichtigung über die kostenlose Abfall-App direkt auf ihr Smartphone. Darüber hinaus werden die Informationen regelmäßig auf der Homepage www.awb-es.de aktualisiert.

Allen Betroffenen, deren Mülltonnen nicht geleert wurden, empfiehlt der AWB: Die Behälter sollten in jedem Fall weiterhin zur Abholung am Straßenrand bereitgestellt bleiben. „Nachleerungen werden möglichst zeitnah durchgeführt.“ Sollte auch am anschließenden Werktag des Abfuhrtermins keine Leerung erfolgt sein, bittet der kreiseigene Abfallwirtschaftsbetrieb darum, den Ausfall zu reklamieren. Nur dann könnten die Rückstände konsequent abgearbeitet werden.