Abfall im Kreis Esslingen: AWB führt neue Öffnungszeiten auf großen Entsorgungsstationen ein

Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Kreises Esslingen betreibt kreisweit über 70 Wertstoffannahmestellen für Selbstanlieferer. Deren Öffnungszeiten sind bislang sehr unterschiedlich. Das soll sich nun zumindest bei den großen Entsorgungseinrichtungen, die mit vollzeitbeschäftigtem Stammpersonal betrieben werden, ändern.

Ab dem neuen Jahr werden neue, einheitliche Öffnungszeiten auf einigen besonders stark frequentierten Abfallentsorgungseinrichtungen gelten. Das betrifft die Stationen Blumentobel in Beuren, Katzenbühl und Zollberg in Esslingen, Sielminger Straße in Leinfelden-Echterdingen, Weißer Stein in Plochingen und am Kompostwerk in Kirchheim.

Wie AWB-Geschäftsführer Michael Potthast jüngst im Betriebsausschuss des Kreistages informierte, haben die großen Anlagen künftig am Dienstagnachmittag geschlossen. Die Zeit wolle man unter anderem für betriebliche Veranstaltungen und Schulungen nutzen, aber auch für Arbeiten, die nur schwierig durchzuführen sein, wenn der Hof voll sei mit Kunden. „Die Besucherzahlen sind am Dienstagnachmittag am geringsten“, verweist Potthast auf eine statistische Erhebung, die dank eines neuen Kassensystems an den Entsorgungsstationen möglich wurde.

Die Anlagen stehen den Kunden ab Januar 2026 dienstags ab 8 Uhr bis Mittag, 13 Uhr, zur Verfügung. Die gleichen Öffnungszeiten gelten dort auch an den Samstagen. Die Zahlen bestätigen, dass es an jenem Tag eine besonders hohe Auslastung gibt – weshalb laut Potthast eine Ausweitung der Öffnungszeiten „dringend geboten“ sei. Durch die geplante Entzerrung soll es zu weniger Stau auf den Zufahrtsstraßen kommen.

Eine Alternative für Berufstätige soll der Dienstleistungsabend am Freitag sein, dann haben die großen Einrichtungen bis 18 Uhr geöffnet. Montags, mittwochs und donnerstags ist dort die Abgabe von Sperrmüll, Wertstoffen, Elektrogeräten und Kompost von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.45 Uhr möglich.

Alle Infos zu den Standorten und jeweiligen Öffnungszeiten: www.awb-es.de