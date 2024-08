Abend-Shopping mit Events in Esslingen: Vielfältiges Angebot bei „ES funkelt“

1 Es funkelte schon 16 Mal. Foto: Roberto Bulgrin

Shopping-Spaß im richtigen Licht: Bei „ES funkelt“ schillert Esslingen am Samstag, 7. September, in allen Farben. Einkaufen bis 22 Uhr, Kulinarisches, die Weinlounge und Aktionen sorgen für ein leuchtendes Angebot.











Die beiden Anfangsbuchstaben von Esslingen müssen wieder einmal für eine Namensgebung herhalten: „ES funkelt“ wieder. Am letzten Wochenende der Sommerferien gibt es in der Innenstadt ein abendliches und nächtliches Einkaufen in einem besonderen Licht. Ein Sommerabend-Shopping mit vielen Aktionen steht am Samstag, 7. September, an.

Esslingen leuchtet von innen heraus. Seine schmucke Altstadt wird zu „ES funkelt“ extra illuminiert. Besucher tappen also nicht im Dunkeln, wenn sie am Samstag, 7. September, ein zeitlich großzügiges Shopping-Angebot nutzen. Mehr als 80 Fachgeschäfte, teilt City-Managerin Carina Killer mit, haben an diesem Abend bis mindestens 22 Uhr ihre Ladentüren geöffnet. Schnäppchenjäger können in der Ritterstraße beim Lichtermarkt und auf dem Marktplatz beim Nachtflohmarkt auf die Pirsch gehen. Bei beiden Veranstaltungen sind laut Til Mähr von „ES Märkte“ jeweils etwa 50 Marktbeschicker mit dabei: „Auf dem Marktplatz wird es einen bunten Mix von gebrauchten und antiken Stücken mit Nützlichem und Sammelwertem geben.“

Der Lichtermarkt in der Ritterstraße sei geprägt von Kunst und Handwerk. An einigen Ständen gebe es Leuchtendes und Funkelndes wie Schmuck, Lampen oder Upcycling-Objekte. Beide Budenstädte haben zu „ES funkelt“ von 16 bis 22 Uhr geöffnet.

Kein Grund zum Weinen

Damit beim Shoppen niemand knurrig wird – auch nicht der Magen –, hält die Gastronomie ein Verwöhnprogramm für die Geschmacksnerven bereit. Foodtrucks kümmern sich um den Hunger zwischendurch. Carina Killer spricht von einem „vielfältigen To-Go-Sortiment“. Die Weinstadt Esslingen möchte auch Liebhaber des Rebensaftes nicht auf dem Trockenen sitzen lassen. „ES funkelt“ verbindet sich daher mit der Weinlounge auf dem Hafenmarkt zu einer geschmackvollen Melange.

Auch das Rahmenprogramm soll kein Schattendasein fristen. Viele Betriebe präsentieren Angebote und Aktionen, verrät Carina Killer. Bei „Schmachtfetzen“ in der Küferstraße etwa werden tagsüber unter dem Motto „Lebendiges Schaufenster“ Schaufensterpuppen menschlich. Bei „Heiges“ in der Fischbrunnenstraße können kleine Besucher zu großen Baumeistern werden, und afrikanische Koramusik gibt es von 18 bis 20 Uhr bei „Provinzbuch“ in der Küferstraße zu hören. Livemusik werde ebenfalls von Betrieben vor Ort organisiert, sagt die City-Managerin: „Aufgrund der neuen Gema-Gebührenordnung ist eine Livemusik ,im großen Stil’ seit diesem Jahr leider für kommunale Veranstalter finanziell kaum noch tragbar. Dies bedauern wir sehr.“ Es gibt laut Til Mähr zudem Leuchtobjekte wie Pylonen, Kugeln oder andere Fantasiegebilde, die die Aktionen und Märkte säumen.

17 Mal organisiertes Funkeln

Premiere hatte „ES funkelt“ laut Carina Killer im Jahr 2006, als das Format von Michael Metzler, dem damaligen Citymanager und heutigen Geschäftsführer der Esslinger Stadtmarketing und Tourismus (EST), zusammen mit dem Handels- und Gewerbeverein „City Initiative Esslingen“ entwickelt wurde. Lichtermarkt und Nachtflohmarkt kamen 2007 dazu. Corona verhinderte 2020 ein organisiertes Funkeln, 2021 gab es eine abgespeckte Version. „ES funkelt“ also in diesem Jahr zum 17. Mal.

Die am Samstagvormittag während des Wochenmarktes gesperrten Parkplätze am Marktplatz können wegen der Veranstaltung auch abends nicht genutzt werden. Das City-Management empfiehlt eine Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mehr Informationen stehen unter: www.esslingen-info.com unter „Es funkelt“